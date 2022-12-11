重置棕地多層大樓明年招標27/28年落成　政府：會為經營者提協助

政府早前公布重置棕地作業的多層大廈研究結果，鎖定位於洪水橋／厦村新發展區及鄰近元朗工業邨（現稱元朗創新園）合共五幅用地興建大廈，擬用作支援物流及車輛維修業，並以相若於棕地市場價格的優惠租金，租予棕地作業者，初步為期約五至10年。

發展局局長甯漢豪今日在網誌撰文，將項目定名為「多層現代產業大樓」，重申會支援不同的工業用途，包括物流及港口後勤、車輛維修及保養、製造「組裝合成」組件、現代製造業等。



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網誌提到，截至目前已在洪水橋／厦村新發展區及元朗南發展區預留了72公頃土地作工業及物流用途，當中大部分（69公頃）會用作發展「多層現代產業大樓」。

當局引述受政府委託進行市場調查的顧問公司負責人劉振江，他指調查期間與業界人士，包括相關協會、受影響的棕地作業者、持有／營運工業用地的發展商及投資者等，進行約30次訪談。

劉振江指，一些行業如物流和汽車維修相關行業的持分者，對發展多層現代產業大樓很有興趣，部分棕地營運商（尤其是建築材料儲存和廢物回收行業）則認為，他們需要面積較大的無柱空間和低廉的租金，故希望有關計劃在建築設計、租金等都能配合他們的需要。

多層現代產業大樓 以物流或汽車維修行業為主

發展局副局長林智文表示，政府明年起會陸續為首批五幅位於洪水橋和元朗的土地進行招標，期望首批多層大樓最早可於2027/28年落成。當局初步傾向發展以物流或汽車維修行業為主的多層現代產業大樓。政府將要求發展大樓的企業，把不少於三成樓面面積交予政府，供政府透過代理機構以相若棕地市場租金的水平租予受影響的棕地經營者，初步為期約5至10年，協助他們以更高效的用地方式營運並進行升級轉型。

網誌亦引述香港汽車商會會長劉家輝表示，業界一直尋求更多空間發展，例如大型陳列室、售後服務中心、供沒有車輛牌照汽車停放的停車場等，因此商會樂見及歡迎政府發展多層現代產業大樓，並對計劃予以支持。