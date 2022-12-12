港大化學實驗室事故　女博士生臉、頸、眼角膜被高濃度化學品灼傷

香港大學化學實驗室上周二（12月6日）發生嚴重事故，一名學生博士女研究生被高濃度氫化鈉灼傷，臉、頸、右耳一級灼傷，眼角膜受損，現已出院休養。

港大無向公眾公開事故，有人在社交媒體撰文指控化學系隱瞞，港大發言人指絕無隱瞞事件，化學系已按既定機制呈報和調查事故，指導教授與傷者保持溝通，涉事學生亦有探望和致歉，傷者對網上貼文感到困擾。



涉灼傷事故的香港大學化學系實驗室。（香港01記者攝）

男博士生離場後發生意外 燒瓶突炸裂噴出化學品

事發於2022年12月6日（上周二），地點為港大化學樓4樓實驗室。一名來自內地的男博士研究生，設置實驗反應裝置後，離開實驗室，懷疑份量及操作失當，導致一個裝有高濃度、強鹼性氫化鈉的燒瓶突然炸裂，化學品噴出兩三米外。當時實驗室內有另一名來自內地的女博士研究生，被噴中臉部受傷。

女傷者頸部以上範圍嚴重灼傷，即時用大量清水沖洗，又表示擔心毀容，之後送往公立醫院治理，臉、頸和右耳證實一級灼傷，眼角膜亦有損傷，但無影響視力。

涉事的男研究生和女傷者，均直屬港大化學系主任、講座教授支志明，他亦有協助女傷者到私家醫院接受治療。事發後港大無公開事件，有人在社交媒體上發文指控港大隱瞞。

目擊事件的學生認為學系反應即時，亦有通報安全事務處。（香港01記者攝）

目擊者：女傷者正養病 無永久創傷

記者今日（12日）到事發的化學實驗室了解，有目撃事件的學生確認，該實驗室的負責人為支志明，而事件確實涉及有人操作實驗失當，導致化學灼傷。

該學生表示，事發後實驗室已即時通知化學系及安全事務處（Safety Office），當時有七八名職員到場了解事件，又召救護車將女事主送院治理。他指，事發當日有職員進行調查，向目擊者了解事件始末，亦曾開會「指導及分析」事件，翌日安全事務處職員亦再到訪實驗室，並向目撃者問話。

他表示不清楚校方對事件是否知情，但指學系反應即時，亦有通報安全事務處，認為支志明及化學系當日有跟足程序處理及通報，沒有「把事件壓下來」，「通知到Safety office，就是很嚴重的事情了。」

該學生指，有看過網上流傳的文章，但認為文章誇大了事件的部份細節。他說女事主流膿的部位應為面部皮膚，又稱醫院檢查後指不會造成永久創傷，康復約需時幾個月至一年，操作實驗失當的男博士研究生已向傷者道歉，亦有探望及慰問傷者，又說女事主現時正在家休息，得知不會造成永久創傷後，近日心情已漸趨穩定。

指控港大化學系瞞報灼傷事故的文章，最先在Instagram流傳。

記者曾到訪支志明位於香港大學莊月明化學樓的辦公室，但無人應門，其辦公室電話亦無人接聽。

支志明的秘書及港大化學系的職員表示，不知道支志明會否回校，要聯絡他需提前預約，又稱「網上指控屬唔屬實仲查緊」。二人皆無回應事件是否已上報香港大學及理學院相關部門，着記者聯絡香港大學公關部門查詢。

記者曾到訪支志明教授位於香港大學莊月明化學樓的辦公室，但無人應門。（香港01記者攝）

港大發言人：無隱瞞事件 傷者對網上貼文感困擾

香港大學發言人指，化學系一直密切跟進受傷學生的治療及復健，事發當日安排職員到急症室，醫生指受傷同學視力無受損，指導教授與受傷學生保持溝通，請她安心療傷，毋須擔心經濟及學業問題。

對於社交媒體的指控，港大發言人指，文中多處地方與事實不符，事發後化學系已按照既定機制呈報及調查事故，絕無隱瞞事件，會加強培訓避免同類事件再發生。

港大發言人又引述傷者稱，對網上貼文感到困擾，「感謝大家的關心，希望外界不要再就事件諸多揣測，好讓她專心靜養療傷。」

香港大學化學系講座教授及系主任支志明。（香港大學圖片）

指導教授支志明為香港首位中國科學院院士

是次涉事的支志明現為香港大學化學系講座教授及系主任，為香港首位當選中國科學院院士的科學家，也是香港首位獲得有中國諾貝爾之稱「國家自然科學獎一等獎」的科學家。

過去支志明曾代表粵港澳大灣區院士聯盟，出選2021年選委會選舉第二界別，獲提名當選。