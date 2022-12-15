雲叠花園、德雅苑、御峰苑、御峰豪園等污水呈陽性　政府派快測包

政府今日（15日）表示，雲叠花園、德雅苑、御峰苑、御峰豪園等多個位於葵青區、大埔區及沙田區的住宅污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當局將向相關地點派發約5萬個快測包，供居民、清潔工和物管員工自行檢測，輔助識別感染者。



▼12月15日 部分污水檢測結果呈陽性的住宅▼



政府指，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，因在深水埗區、北區、及西貢區多處住宅的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

葵青區 — 禮芳街、仁芳街、信芳街與盛芳街附近一帶住宅



葵青區 — 禮芳街、仁芳街、信芳街與盛芳街附近一帶住宅



沙田區 — 雲疊花園



以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。