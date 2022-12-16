秘魯示威持續　政府發出黃色外遊警示

秘魯近日有示威活動。政府今日（16日）對秘魯發出黃色外遊警示，提醒計劃前赴或已在秘魯的港人應留意局勢，注意安全，如有需要可以可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或透過網上求助表格求助。



秘魯示威情況：



秘魯近日有示威活動。政府今日對秘魯發出黃色外遊警示，提醒計劃前赴或已在秘魯的港人應留意局勢，注意安全，留意當地政府的公布，避免前往人群聚集的地方。由於示威持續，市民如非必要，避免前赴阿雷基帕、庫斯科（包括烏魯班巴山谷及馬丘比丘一帶）及普諾。

保安局表示會密切留意當地局勢，如有需要，會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁發布當地最新情況。

政府提醒身在秘魯的港人，如需協助，可致電入境事務處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線（852）1868，亦可使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線或透過網上求助表格求助，或與中國駐秘鲁大使館聯絡（領事保護與協助電話：(51) 995203968）。

市民前往外地時，可使用入境處的「外遊提示登記服務」登記聯絡方法及行程，讓入境處在有需要時透過適當途徑，包括流動電話短訊，向他們發放實用資料。