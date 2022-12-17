赤柱擄人禁錮案｜懲教人員接獲打架通報　疑犯突開車致未能救事主

赤柱監獄外今早（17日）發生當街擄人上客貨車禁錮案，兩名懲教署人員欲救不果，一人更受傷。消息人士表示，事發地點雖在赤柱監獄外小巴站，但兩名懲教署人員站崗的位置，則在轉角位另一方，因此無法直接看到；二人在收到有居民報稱有人打架即前往了解，發現有人擄女事主上車後，其中一人即上車欲拉女事主下車，惟疑犯即開車走，導致該懲教人員跌落車受傷。據悉，赤柱監獄閉路電視拍攝到整個過程，影片已交警方跟進。



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兩架警車在10公里外截停客貨車救回女事主

一名牽涉商業糾紛的女子今早（17日）原打算到赤柱監獄探監，詎料甫下車，突有數名黑衣惡煞從客貨車跳出，合力把女事主抬起到客貨車內擄走，繼而開車逃去。網上其後陸續有事發片段流出，而警方接報案件後，隨即在10公里外的香島道、海洋公園萬豪酒店對開，截獲客貨車及救出女事主。



車cam片段顯示，兩輛警車分別一前一後攔截，包圍目標客貨車令其停下，車上4名黑衣惡煞被警員要求下車，其後一字排開靠牆站着，其間沒有反抗。警員又揭開車尾箱查看，經調查後終在車內救出女事主，再將她送院。最終4名男女當場被捕，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「非法禁錮」，部份被捕人士有黑社會背景，為荃灣和勝和成員。

事發小巴站位於懲教人員站崗處轉角位 二人未能看到初時情況

懲教署表示，今日上午約10時20分，兩名懲教人員正在赤柱監獄外的訪客及車輛管制站執行職務，其間一名市民突然到管制站求助，指稱轉角後的迴旋處有人打架。兩名人員隨即前往了解情況，發現有人在一輛客貨車旁糾纏，人員上前制止不果，客貨車亦即時離開，立即將相關資料通知警方採取行動。

消息人士表示，發生擄人禁錮的小巴站，位於赤柱監獄外約30米，收到居民報稱有人打架的兩名懲教人員，到肇事位置後發現女事主與車上人士糾纏，一人即上前欲拉她落車，另一人開動隨身攝影機及了解另一人有否受傷。詎料客貨車未閂車間便強行開車走，半個身在車上的懲教人員跌落地，膊頭受傷。懲教人員其後通知警方跟進。

據了解，兩名懲教人員當時在訪客與車輛管制站站崗，小巴站在轉角位另一處，因此二人未能看到最初情況。據悉，監獄外偶有探監人士發生爭執打架，懲教人員一般會先了解。

警方指事主與疑犯先爭執 再被推上客貨車

警方表示，今早（17日）10時23分，一名32歲姓金女子與多名黑衣人在赤柱東頭灣道爭執，其後遭黑衣人推上客貨車，其間女子爭扎期間受傷。警員接報到場，在香港仔黃竹坑道發現涉事車輛、受害女子及黑衣人。女子受傷，清醒被送往律敦治醫院治理。

經初步調查，事件涉及金錢糾紛，拘捕了4名男女，其中包括兩名未成年男女，16歲女童及17歲少年。另外，一名30歲姓戴男子及37歲姓劉男司機同樣被捕。所有被捕人涉嫌非法禁錮被捕現正被扣留調查。據悉，女子任職文員，今早打算前往監獄，探望涉嫌危險駕駛而被判入獄的男友，詎料被擄走。