赤柱擄人禁錮案｜懲教人員接獲打架通報　疑犯突開車致未能救事主

撰文：倪清江
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赤柱監獄外今早（17日）發生當街擄人上客貨車禁錮案，兩名懲教署人員欲救不果，一人更受傷。消息人士表示，事發地點雖在赤柱監獄外小巴站，但兩名懲教署人員站崗的位置，則在轉角位另一方，因此無法直接看到；二人在收到有居民報稱有人打架即前往了解，發現有人擄女事主上車後，其中一人即上車欲拉女事主下車，惟疑犯即開車走，導致該懲教人員跌落車受傷。據悉，赤柱監獄閉路電視拍攝到整個過程，影片已交警方跟進。

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兩架警車在10公里外截停客貨車救回女事主

一名牽涉商業糾紛的女子今早（17日）原打算到赤柱監獄探監，詎料甫下車，突有數名黑衣惡煞從客貨車跳出，合力把女事主抬起到客貨車內擄走，繼而開車逃去。網上其後陸續有事發片段流出，而警方接報案件後，隨即在10公里外的香島道、海洋公園萬豪酒店對開，截獲客貨車及救出女事主。

車cam片段顯示，兩輛警車分別一前一後攔截，包圍目標客貨車令其停下，車上4名黑衣惡煞被警員要求下車，其後一字排開靠牆站着，其間沒有反抗。警員又揭開車尾箱查看，經調查後終在車內救出女事主，再將她送院。最終4名男女當場被捕，涉嫌「襲擊致造成身體傷害」及「非法禁錮」，部份被捕人士有黑社會背景，為荃灣和勝和成員。

事發小巴站位於懲教人員站崗處轉角位　二人未能看到初時情況

懲教署表示，今日上午約10時20分，兩名懲教人員正在赤柱監獄外的訪客及車輛管制站執行職務，其間一名市民突然到管制站求助，指稱轉角後的迴旋處有人打架。兩名人員隨即前往了解情況，發現有人在一輛客貨車旁糾纏，人員上前制止不果，客貨車亦即時離開，立即將相關資料通知警方採取行動。

消息人士表示，發生擄人禁錮的小巴站，位於赤柱監獄外約30米，收到居民報稱有人打架的兩名懲教人員，到肇事位置後發現女事主與車上人士糾纏，一人即上前欲拉她落車，另一人開動隨身攝影機及了解另一人有否受傷。詎料客貨車未閂車間便強行開車走，半個身在車上的懲教人員跌落地，膊頭受傷。懲教人員其後通知警方跟進。

據了解，兩名懲教人員當時在訪客與車輛管制站站崗，小巴站在轉角位另一處，因此二人未能看到最初情況。據悉，監獄外偶有探監人士發生爭執打架，懲教人員一般會先了解。

警方指事主與疑犯先爭執　再被推上客貨車

警方表示，今早（17日）10時23分，一名32歲姓金女子與多名黑衣人在赤柱東頭灣道爭執，其後遭黑衣人推上客貨車，其間女子爭扎期間受傷。警員接報到場，在香港仔黃竹坑道發現涉事車輛、受害女子及黑衣人。女子受傷，清醒被送往律敦治醫院治理。

經初步調查，事件涉及金錢糾紛，拘捕了4名男女，其中包括兩名未成年男女，16歲女童及17歲少年。另外，一名30歲姓戴男子及37歲姓劉男司機同樣被捕。所有被捕人涉嫌非法禁錮被捕現正被扣留調查。據悉，女子任職文員，今早打算前往監獄，探望涉嫌危險駕駛而被判入獄的男友，詎料被擄走。

有片｜女子捲50萬商業糾紛　黑衫男赤柱監獄懲教員前公然擄人上車赤柱監獄外女子被圍毆夾上車禁錮　警10公里截獲救出　4男女被捕
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