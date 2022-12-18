單車節｜車手登昂船洲大橋感興奮　「揸車成日行踩單車第一次」

闊別四年的單車節今日（18日）舉行，清晨6時許，氣溫只有8至9度，尖沙咀陸續有參與30公里賽事的車手報到，不少人都穿上厚褸和頸巾禦寒。



有首戰公路賽的女車手表示，能夠踩上昂船洲大橋感到十分興奮，希望可以飽覽景色。亦有車手希望本港疫情後可多舉辦單車賽，「平時返工揸車就成日行昂船洲，踩單車上去就第一次，好緊張。」



闊別四年的單車節於今晨舉行。（廖雁雄攝）

單車節大使李慧詩。（廖雁雄攝）

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車手李小姐首次參賽，她指過往曾到日本東京旅遊，在公路踩單車，所以對本港公路賽事都有信心，今次首次參加比賽，坦言「有啲驚」，但有機會上昂船洲大橋，感到興奮，相當刺激，希望可以飽覽景色。她又指，預計上大橋會十分寒冷，已穿保暖衣「打底」，希望不影響表現。

李小姐表示，有機會上昂船洲大橋，感到興奮，相當刺激，希望可以飽覽景色。（孔繁栩攝）

車手馮先生就表示，疫情漸退希望本港可多舉辦單車賽事，「最好一年搞兩三次，封咗條橋等大家可以合法上公路踩」，他笑言：「平時返工揸車就成日行昂船洲，踩單車上去就第一次，好緊張。」他又指，已在頭盔內戴上冷帽，穿上頸巾，相信不會「凍親」。

車手郭先生僅穿上車手裝出戰，他指今日氣溫十分寒冷，但因為擔心比賽中途會太熱，所以不能穿太多，「依家頂住先咋！」他希望能順利完成賽事，「起碼唔使被人抬上車先。」