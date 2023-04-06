警長黃頴瑜與祖父相隔半世紀受訓　警察家族或出現「警四代」

現年38歲的屯門分區雜項調查隊警長黃頴瑜，生活在一個警察家族，她在18歲完成香港中學會考後便投考警隊，丈夫也是警長。影響她入行的，除了曾駐守防暴隊（機動部隊前身）、參與不少重大案件的姑丈，尚有在1949年加入警隊受訓的祖父，兩爺孫相隔半世紀在同一警察學院受訓。



黃頴瑜說，子女均為少年警訊會員，兒子未來亦準備投身警隊，服務社群，即這個警察家庭或出現「警四代」。



憑《爺爺的傳送門》一文獲《警聲》徵文比賽亞軍

最新一期警方刊物《警聲》訪問了黃頴瑜，原因是她憑《爺爺的傳送門》一文，在《警聲》50周年徵文比賽榮獲亞軍。文章由一幀1949年拍攝的舊照片說起，當年她的祖父黃聰慰加入警隊受訓，在學堂操場留影，為其警察家族揭開序章。

她與現年近90歲的祖父感情甚篤，祖父閒時總愛與她分享警務生涯的點滴。「爺爺曾駐守觀塘，當過17年刑偵人員，亦曾為有組織罪案及三合會調查科成員。對於自己當年能拒絕社會上各種誘惑，他感到十分驕傲，並告誡我別誤入歧途。」

姑丈參與不少重大案件經歷 增強投考警隊決心

祖父的執法者威嚴從小在她心中播下傳承種子，同為警務人員的姑丈亦令她有興趣加入警隊。她說，姑丈曾駐守防暴隊，曾參與不少重大案件，姑丈非一般經歷讓她下定，18歲完成會考後便投考警隊。

黃頴瑜20年來曾先後駐守警察機動部隊、快速應變部隊及失蹤人口調查組等單位，並在2019年與丈夫一同晉升為警長。

黃頴瑜指不少家族成員均加入了警隊，每次看祖父70多年前在警察學院操場上的留影，均觸動她的內心。（《警聲》圖片）

子女均加入少年警訊 指兒子準備未來投身警隊

黃頴瑜指警隊隨時代變遷不斷與時並進，唯一不變的是孕育各級警務人員的老地方 —— 黃竹坑的警察學院。

「不少家族成員均加入了警隊，大家都曾在學院的操場上操練，揮灑過血汗和淚水，所以每次看到爺爺70多年前在操場上的留影，均觸動我的內心，彷彿有一道『傳送門』，把不同年代的家族成員連繫起來。」

她說，家人之間自然地有一種感染力，傳承維護法紀及守護香港等精神，「我的子女均為少年警訊會員，兒子未來亦準備投身警隊，服務社群。若他成功獲取錄，在警察學院接受訓練時，操場上的『傳送門』將開啟一個新的時空，連繫數代家族親人。」