MIRROR｜阿Mo父親李盛林牧師首剖白：曾獨自在洗手間嚎哭

MIRROR演唱會意外受重傷舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫，其父親李盛林牧師近日在佈道會分享心路歷程，他直言得悉消息時感到震驚及愕然，亦難以面對，「因為睇返一秒前、一秒後，我哋個仔都係好唔同，某實背後係有好多傷痛、眼淚。」

他又多次哽咽，明言目睹原本很活潑的兒子，突需在病床由他人照顧，甚或基本的轉身動作，亦要他人協助，大感心酸，且聆聽醫生分析患者數據後，與太太同感沮喪，「唔通我地個仔就係咁？」他更曾獨自在洗手間嚎哭，「我嚎哭係因為看到個仔嘅情況很心痛。」



▼7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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李啟言父親李盛林牧師近日在一個音樂佈道會中，以預先錄影方式，分享兒子受重創的心路歷程。(網上截圖)

李啟言父親李盛林牧師近日在一個音樂佈道會中，以預先錄影方式，分享兒子受重創的心路歷程，他表示，「點樣面對家庭一個成員，佢係受好嚴重創傷，點樣面對呢，點樣去接受呢？」

他亦表示，約三個月前他仍身在加拿大，得悉意外消息時震驚、愕然，「因為無諗到喺一個表演台上，可以有咁嚴重事情」，亦明言作為父母很難面對，

因為睇返一秒前、一秒後，我哋個仔都係好唔同，某實背後係有好多傷痛、眼淚。 李盛林牧師

他又不禁哽咽道：「特別係好幾次，企係病床側邊，就諗返起好活潑嘅……一個仔，但竟然間一個姿勢嘅轉換都需要別人幫助，我哋覺得係好自然、好正常嘅舉動或者係自己好基本嘅照顧，但竟然都係要人幫。」李盛林又指，根據醫生提供患者數據，他和太太聞言後感沮喪，「唔通我地個仔就係咁？」

李盛林又感謝其信仰支持，認為過去數月是神蹟，同時感謝醫護人員的悉心照顧：「有咩理由咁大創傷，喺死門關嗰度，能夠咁快離開到ICU，同脫離呼吸機，有唔少比我個仔輕啲(病患程度)，佢地仍喺ICU。」

李父又指，每個進程中，均是夫婦兩人一大挑戰，「一關似乎有進步喇，但一個進步，又要面對另一個難關，「甚至係有機會導致佢成個生命無咗」，他形容有關困況是「一線之差」，直言面對如斯情況相當困難，「我記得好幾次，我自己一個人喺洗手間嚎哭，呢個嚎哭，係因為見到個仔嘅情況，好心痛。」

我記得好幾次，我自己一個人喺洗手間嚎哭，呢個嚎哭，係因為見到個仔嘅情況，好心痛。 李盛林牧師

他又指，每日均與太太錄影一段短片，包括聖經以及講述兩人感受和生活，曾在樂齡科技博覽即場拍攝產品，再傳送兒子，「佢見到後就喊咗，佢喊嘅原因係，因為佢諗唔到爸爸媽媽係為佢做好多嘢、諗唔到哥哥、姐姐、阿嫂同女朋友，係可以為佢做好多嘢。所以見到佢咁，都不期然喊出來。」

不少收看佈道會直播的網民亦紛紛留言，為阿Mo一家送上祝福。

▼MIRROR演唱會調查報告及拘捕行動▼

