環境局局長謝展寰參觀中華煤氣　了解氫能提取及氫電池產電設備

環境及生態局局長謝展寰日前率團到訪中華煤氣大埔煤氣廠，參觀燃氣生產設施及氫氣提取設施。局方亦聽取煤氣公司減碳策略及氫能上游生產供應的研究工作進度。



煤氣公司常務董事黃維義、工程總監—香港公用業務敖少興，策略及創新總監暨商務總監—香港公用業務馮文傑等，向環境及生態局局長謝展寰、副局長黃淑嫻等，以及機電工程署官員介紹減碳策略，並匯報於氫能上游生產供應的研究工作進度。

目前煤氣公司供應之燃氣當中，成份約一半是氫氣，因此透過現有貫通全港的煤氣管網，在用戶端裝設抽取氫氣設施，是適合香港、投入成本低、安全、高效率的氫能供應方案。參觀當天，煤氣公司展示了氫氣提取設施，示範把燃氣內的氫氣抽出，再利用「氫燃料電池」產電的過程。

環境及生態局局長謝展寰表示，為配合國家『雙碳』戰略推進，香港力爭在2050年前實現碳中和，發展可持續綠色能源是解決碳排放的重要一步，樂見煤氣公司的氫能應用及供應方案，協助本港低碳能源的轉型。

煤氣公司常務董事黃維義表示，希望善用3700公里的地下管道，輸送氫氣到全港不同的地方，並會積極配合政府制定未來對氫能產業的法規及標準，為香港供應安全可靠的氫氣。