香港藝術節｜提供逾40個節目　近400名外地藝術家來港

第51屆香港藝術節於今晚（17日）揭幕，未來五星期有超過40個節目、共逾110場演出，以及逾300項外展活動，大會稱要把藝術帶到社區的不同角落。外展活動包括「青少年之友」的體驗活動、各項針對大、中、小學生與不同社群的多元化藝術教育活動，而「加料節目」則是為廣大市民預備，目的是為了增潤觀眾對節目的體驗。



由馬會支持的「香港賽馬會藝粹系列」及藝術節開幕演出—《收音機與茱麗葉》及《春之祭》。（圖片提供：Damjan Svarc）

斯洛文尼亞馬里博爾芭蕾舞團擔綱開幕演出

開幕儀式於香港文化中心舉行，由斯洛文尼亞國家歌劇院馬里博爾芭蕾舞團的《收音機與茱麗葉》及《春之祭》擔綱開幕演出，出由賽馬會慈善信託基金贊助。特首李家超、藝術節主席查懋成、賽馬會董事廖長江、文化體育及旅遊局局長楊潤雄、康文署署長劉明光，以及香港藝術節行政總監余潔儀擔任主禮嘉賓。

第51屆香港藝術節2月17日開幕。(香港藝術節提供圖片)

李家超致辭時表示，藝術節已發展成本地和國際藝壇公認的文化盛事，廣受一眾藝術愛好者歡迎，並特別提到今屆藝術節更開創先河，進駐香港首個元宇宙藝術劇院，透過藝術科技為觀眾帶來前所未有的新體驗；同時今年團隊繼續安排實體和網上節目並行，便利大眾隨時隨地參與。

李家超致辭時表示，藝術節已發展成本地和國際藝壇公認的文化盛事。(香港藝術節提供圖片)

來港藝術家近400名輍往少六成

今屆來到香港的外地藝術家較以往少，由以往一年有過1,000名藝術家，減至近400名。藝術節節目總監梁掌瑋接受有線電視訪問時表示，「疫情中籌備要較小心，不要找一些太大的藝團，因為機票非常昂貴，亦有些藝術家當然在外國（疫情下）經濟有很大損失，他們沒有辦法籌組出外的演出。」

馬會：支持藝術節 將博彩及獎券收入回饋香港

馬會稱對藝術節的支持，印證了其致力推動藝術及文化，促進中外文化薈萃的創意氛圍，實現國家《十四五規劃綱要》支持香港打造為亞洲文化及創意之都的願景。馬會又指一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對藝術節的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款和慈善捐款，將博彩及獎券收入回饋香港。

香港藝術節節目門票現正於城市售票網發售，觀眾可透過城市售票網（www.urbtix.hk）、致電 (852) 3166 1288，或前往城市售票網售票處購票。於香港演藝學院演出的節目門票亦可透過快達票訂購，而於自由空間演出的節目門票亦可透過西九文化區票務處訂購。