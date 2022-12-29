涉向建築工人收非法回佣　三跑分判商工頭認罪　明年三月再訊

廉政公署早前落案起訴香港國際機場第三跑道項目總承建商及分判商4名前僱員，涉嫌向5名建築工人索取及收受非法回佣，以協助對方獲分判商聘用，廉署就相關調查至今累計控告17人。4人被控共8項貪污及欺詐罪名，其中一名分判商前雜工「工頭」今（29日）在西九龍法院承認兩項串謀使代理人接受利益罪。由於被告需時為廉署錄取無損權益口供，案件將押後至明年3月23日再訊。



46歲被告蘇順娣，被控於2020年6月至2021年1月期間與SAPR JV合營公司兩名僱員及其小組兩名雜工一同串謀，使自己從該兩名雜工接受非法回佣共6,600元，以協助二人受僱和繼續受僱於德鑄。

案情指，案發時中國水電–中國電建–保華–建信聯營(SAPR JV合營公司)是「三跑」項目總承建商，德鑄工程有限公司(德鑄)是其分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。2020年，潘姓及鄧姓男子在被告介紹下受聘，被告分別要求兩人每個工作日支付50元及100元的介紹費，終接受非法回佣共6,600元。被告被捕後在警誡下稱，受二名上司指示索取非法回佣，事後亦將相關款項上交二人，被告從中未有得到任何款項。

案件編號：WKCC4083/2022