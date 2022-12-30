涉稱是黑社會辦事人　商人認罪被判囚32個月20日

警方多年前派出臥底警員，到一間芬蘭浴室工作。期間，一名商人涉在浴池稱「啲人當我勝和辦事人無到」。該名商人因此被捕，但本年中未有出席法庭聆訊，警方其後在沙田一酒店拘捕他。他今（30日）在區域法院承認聲稱是三合會社團的幹事等三罪，連同另一宗亦涉及三合會罪行的案件，共被判囚32個月20日。



被告張仲榮（51歲），報稱商人。他今承認聲稱是三合會社團的幹事、以三合會社團成員身份行事和無合理因由而沒有歸押共三罪。辯方求情時指，案中兩次涉及三合會控罪的事件，都不涉及「吹雞」或招攬他人加入黑社會等。第一次事件中，張只是自言自語，在發洩怒氣。

案情指，警方派出臥底警員，到元朗一間芬蘭浴室工作。於2017年1月6日晚上11時許，張怒氣沖沖進入浴池，謂：「有冇攪錯呀」，又指「啲人當我勝和辦事人無到」。

在浴池催促他人辦事 「搵佢出嚟傾架，唔係我打X佢架」

於同年2月9日凌晨，臥底警員在浴池見到張，當時有兩名男子叫張「大佬」，張點頭並回應：「傾唔掂都要搵佢出嚟傾架，唔係我打X佢架....係咪我吔勝和啲人嚟架，跟邊個架佢」，其中男子甲回應：「跟泰國人嗰班」。張再催促兩人：「快啲搞啦，起碼我唔好俾人拉先啦」，甲吩咐男子乙盡快處理，乙回答：「知啦，攪寸哥既係攪我吔勝和」。

張於同年8月被捕，但案件於本年7月7日再訊時，張未有到出席，法庭因此發拘捕令。警方於同月21日，在沙田一酒店內拘捕張。

此外，張仲榮在另一案經審訊後，被裁定聲稱是三合會社團的幹事罪成，指張於2016年12月上香儀式，以和勝和的坐館身份行事。

案件編號：DCCC140、479、620/2019