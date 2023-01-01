港產太空人｜120人報名　首階段40人通過初選　男女比例各半

國家首次在港澳選拔載荷專家，創新科技及工業局長孫東今日（1日）指出，本港有120人報名，當中40人經初步輪選後，會進入下階段選拔，當中男女比例各半，四成來自院校人才，六成為科研機構、政府部門等，孫東表示，期望最終能選出至少一位代表香港，成為國家太空科研人員。



創新科技及工業局長孫東。（資料圖片/梁鵬威攝）

孫東在商台《政好星期天》指出，本港已收到120份申請，過去兩個月已完成選，有40人有資格進一步選拔，當中男女比例各半，分別來自醫學、工程、物理等範疇，有四成人來自本港各大院校，六成來自國家太空科研人員、政府部門等，期望最終能選出至少一位代表香港，成為國家太空科研人員。

他又指，選拔人士對航天事業足滿熱情，打動了他，亦有選拔人士的子女對父母有機會成為太空人感到自豪，選拔人士之後會進行下一步輪選，其後亦有需要安排全家庭成員進行身體檢查。

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另外，孫東表示，政府上月公布的《創新科技發展藍圖》，目標10年內將製造業的本地生產總值由1%提升至5%，有關指標是實事求是，他認為創科業在首5年發展最辛苦，需要解決人才、土地等問題。

港府正積極「搶人才」，孫東指本港在吸引及挽留人才、成果轉化落地上做得不足，政府將盡可能提供更多幫助給創科人才，科學園已興建首座「創新斗室」，以合理租金為創科人才提供住宿，正準備興建第二座，河套區及新田已預留土地作為創科人才的居住地。

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