政府下周模擬核事故進行跨部門演習　測試核應急能力及相關知識

保安局今日（4日）表示，政府正積極籌備本月12日舉行以大亞灣應變計劃為基礎的大型跨部門演習，以測試及提升在萬一發生影響香港的核電站事故時，政府相關人員的核應急能力及相關專業知識；同時政府亦提升市民對大亞灣應變計劃的認識，加強核應急和核安全的公眾教育和宣傳。



演習代號「棋盤三」 鄧炳強率領執行小組

今次演習的代號為「棋盤三」，演習包括兩部分，分別是指揮崗位演練和實地行動演習，屆時政府高級別的應變架構將會啓動，行政長官李家超會主持行政長官督導小組，保安局局長鄧炳強則會率領執行小組，指揮各相關政策局和部門對模擬核事故及其引致的相關事件作出應變。前線部門將模擬執行預防性撤離行動、設立監測中心為撤離人士進行輻射檢測、食物輻射監察等，以測試部門執行輻射防護措施的能力和效率。

「棋盤三」演習將由37個與應變計劃有關的決策局、部門和機構逾1,400名人參與而為提高演習的專業性及加強交流，保安局將邀請內地、海外和本地的專家，以及立法會保安事務委員會委員觀察演習，向政府提供建議。

保安局FB、ig辦獎問答遊戲 觶獲以是次演習設計紀念品

除了確保相關人員的核應急能力，政府表示，致力提升公眾對大亞灣應變計劃和核安全的認識，為此保安局更新了大亞灣應變計劃網站，讓公眾了解特區政府為核事故所作的準備和應急措施，以及有關核安全和輻射防護等資訊。為鼓勵市民瀏覽更新網站及加強市民對核安全和核應急的認識，保安局今日在Facebook及Instagram兩個社交媒體推出有獎問答遊戲，市民答對問題便有機會獲取保安局為是次演習設計的紀念品。保安局流動應用程式「保安一站通」亦加入了核應急的資訊。

此外，保安局一直透過不同途徑向公眾推廣核應急及核安全信息，包括為中學物理科和科學科老師舉行核安全講座、在城市大學舉辦有關核能的論壇和天文台開放日帶出核安全信息，以及安排青少年制服團隊成員參觀城市大學中華電力低碳能源教育中心；政府不同部門亦積極參與輻射知識的宣傳工作，包括香港天文台為高中學生舉辦「伽馬線報」工作坊，以及消防處在消防安全講座加入核應急元素。

保安局發言人指大亞灣應變計劃是香港的核應急應變計劃，除了相關部門不時進行內部演習外，政府一直以來會每三至五年舉行一次大型跨部門演習。上次演習於2017年圓滿完成。政府會評估是次演習的結果，研究參與者及觀察員的意見及建議，令應變計劃精益求精。