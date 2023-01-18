海關Customs YES新委員會就職　關長何珮珊：加強與青少年溝通

香港海關今日（18日）在總部大樓舉行「香港海關青年發展計劃」（Customs YES）第二屆管理委員會就職典禮。新任理事長陳建強醫生表示，管理委員會會繼續全力配合海關的青年發展方向，借助各委員的能力和人脈網絡進一步推廣「Customs YES」，吸引更多年青人參與。



海關關長何珮珊（前排中）與榮譽創會理事長關治平（前排左五）和第二屆管理委員會理事合照。（政府新聞處圖片）

海關關長何珮珊頒發委任狀予管理委員會新任理事長陳建強醫生及十六位理事，部門的首長級人員亦有出席典禮。何珮珊在就職典禮表示，海關的願景是透過多元化的教育導向活動，加強與青少年的溝通，培育愛國愛港、具備世界視野、有抱負和具正面思維的新一代。「Customs YES」管理委員會匯聚各方專才，為計劃出謀獻策，推廣當中「4C」核心發展方向，即「Country」（國家）、「Community」（社會）、「Customs」（海關）及「Calibre」（個人發展）。

何珮珊亦感謝離任的第一屆理事長關治平過去兩年作出的貢獻，並樂見他能夠以榮譽創會理事長的身份繼續支持「Customs YES」。

海關關長何珮珊（左）頒發委任狀予第二屆管理委員會新任理事長陳建強醫生（右）。（政府新聞處圖片）

「Customs YES」管理委員會由官方及非官方委員組成，涵蓋商界、醫療、創新科技、法律、青年服務、文化及體育等界別，為「Customs YES」的持續發展和活動策略提供意見。自2021年推出以來，至今超過3,200名12至24歲青少年成為了「Customs YES」的會員。