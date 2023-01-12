燒錯遺體｜原擬土葬被錯領火化　家屬入稟控紅磡長生店失當索償

紅磡寰宇殯儀館在2020年5月發生調錯遺體事件，「祿福壽儀」仵工將原本作土葬的黃姓先人遺體火化，致家屬受到「二次傷害」。

家屬質疑「祿福壽儀」仵工未有核對先人身份等資料，周四（12日）入稟控告「祿福壽儀」專業失當，要求索償。



紅磡寰宇殯儀館在2020年5月發生調錯遺體事件，家屬質疑「祿福壽儀」仵工未有核對先人身份等資料，周四（12日）入稟控告「祿福壽儀」專業失當，要求索償。（資料圖片／陳諾希攝）

「祿福壽儀」仵工在2020年5月18日，受託到紅磡寰宇殯儀館領取林姓先人遺體到靈實醫院禮堂作告別式，但仵工錯誤認領另一位作土葬的黃姓先人遺體，放在靈實醫院玻璃棺木，讓150名李林姓親友瞻仰遺容，隨後更送到柴灣歌連臣角火葬埸火化。而林姓先人的遺體則仍留在殯儀館。

黃姓家屬周四（12日）入稟控告「祿福壽儀」專業失當。據入稟狀指，黃姓家屬質疑仵工未有跟足殮房核證遺體的程序指引，沒有核對先人照片及遺體手牌等資料，乃至和林家家屬交接，雙方也沒有認真確認遺體真正身份，使林姓先人遺體遺留於屍柜之中， 黃姓先人遺體卻被領走火化，造成「二次傷害」。此外，黃姓家屬指「祿福壽儀」未有監察員工行為及提供充足培訓，入稟要求索償。

黃家二女兒稱，今次入稟除要求祿福壽儀賠償外，也希望透過公開聆訊，讓食環署及市民知悉殯儀行業一些陋習，從而監督改善，避免同類事件再次發生。