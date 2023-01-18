觀看影視平台調查　受訪者每周10.9小時看YouTube　比TVB多一小時

傳統與網上影視平台競爭白熱化，在近年新冠疫情下更要鬥搶觀眾。全球媒體集團PHD的調查顯示，受訪港人在去年第三季，推算每周花10.9小時看YouTube，比看無綫電視TVB多一小時，而每周花在看Facebook的時間平均達7.9小時。



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PHD在去年第三季就觀看影視平台，訪問502人。在他們受訪前七日計，受訪者平均花73.8小時觀看不同平台，與未放寬防疫措施前相若。

受訪者平均花32小時於數碼平台，如看YouTube，佔觀看時間43.5%；其次是免費電視，共計21.6小時或29.3%，看社交媒體的百分率有23.5%，只有約17.5小時；收費電視的比率只有3.7%，約2.7小時。

當中最多是看YouTube，花了10.9小時，比看其他的數碼平台為多；Netflix佔5.7小時，Disney +為2.9小時，與無綫電視的MYTV SUPER相若。

至於免費電視方面，花在看無綫電視TVB仍佔最多，有9.9小時，比VIU TV及HOY TV分別6.3小時及3小時的總和稍高。但要留意，花在看VIU TV的時數僅比用於看TVB少約三分一。

至於社交媒體方面，看Facebook的時數為7.9小時，僅次於TVB，與同系INSTAGRAM所獲得觀看時數6.2小時為高，而Twitter則遠遠落後，只有2.2小時。

PHD集團業務總監何建亨表示，2023將會是內容網上平台急速發展的一年，預期各平台將在內容及平台互動方面有突破。他建議廣告客戶善用各平台優勢，在行銷策劃上與大眾有更深入的交流。