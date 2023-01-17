煙草稅｜報販團體反對大幅加稅　批做法將致私煙販賣更猖獗

財政司司長陳茂波將於下月22號發表新一份《財政預算案》，有禁煙團體及組織提倡大幅增加煙草稅。全港報販大聯盟及報販協會今日(17日)表示強烈反對，批評在經濟疲弱下提出大幅加是「離譜又離地」，又稱本港目前非法走私香煙買賣情況「有史以來最猖獗」，大幅加煙稅會令更多人買私煙。



全港報販大聯盟主席馬冬雁指，報販業界強烈反對大幅增加煙草稅，又指受疫情及封關影響，報販過去三年在「吊命」，加稅會令更多人買私煙，換言之報販售賣香煙的收入減少，進一步扼殺報販生存空間，「對業界造成極大資金周轉壓力，無疑會是壓死報販的最後一根稻草。」

全港報販大聯盟召集人李榮栢指，現時私煙宣傳單張及推廣訊息在社區泛濫，購買非法走私香煙極之方便容易，加上經濟不景氣，消費者在經濟疲弱下對價格更加敏感。在太子經營報檔的李榮栢表示，以他觀察最少有兩成買煙的客人轉了買私煙。

報販業界又引用海關數據，指2022年共檢獲7.51億支懷疑私煙，較2021年全年檢獲量增七成，創下香港有史以來最高紀錄。報販協會主席林長富指，在此情況下大幅增加煙稅一定無助吸煙人士戒煙，反而令政府損失更多稅收，更令基層報販生計盡受打擊，造成三輸局面。

全港報販大聯盟及報販協會早前發起業界聯署，收集得超過500個報攤簽署反對增加煙草稅，並計劃約見立法會議員，以反映前線業界的意見。