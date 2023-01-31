01企業金勳大獎2022｜商貿經濟開啟新里程 表揚優秀企業

剛過去的一年充滿了不同的挑戰，香港特別行政區亦迎來成立25周年的重要里程碑。隨著本地產業逐步回到正軌、金融市場與內地市場互聯互通，配合政府擴大資源引領創科、積極引入企業及人材的新政策下，在完善的法制及營商制度支持下，香港勢能跨越風雲，再鑄新輝煌。「01企業金勳大獎2022」旨在表揚具出色表現的優秀企業，弘揚香港商譽及企業形象，並為業界樹立典範。是次大獎為香港商界及傳媒界極具影響力的盛事，我們誠邀全港所有企業參與。

評審標準

《香港01》會以4個大項作為評審標準，以客觀準則選出傑出企業，分別為：

1. 應變力 - 企業管理及行政

- 兼具遠見及應變能力

- 能於日新月異的大環境中找到獨有價值

- 成功令產品或服務獲取市場認受性，並擁有良好信譽

2. 創造力 - 產品創新及創意

- 富創造力，不斷推出新產品，突破市場的固有印象

3. 執行力 - 市場洞察及營銷

- 管理層具領導才能，成功透過市場策劃推廣品牌，將構想付諸實行

4. 企業社會責任

- 採用對社會負責的營商手法

- 抱持為社會作貢獻的使命感

- 發展可持續的產品或服務

評審團隊

《香港01》請來專業且在社會上具名望的代表，他們會以持平客觀的準則，挑選出最優秀的企業。

專業評審代表：（排名不分先後）

劉會平 - 香港貿易發展局副總裁

林健鋒 - 香港特別行政區立法會議員

何順文 - 香港恒生大學校長

黃鳳嫺 - 消費者委員會總幹事

《香港01》代表：

編輯團隊

遴選機制

「01企業金勳大獎2022」分為兩部分，首先由《香港01》評審團隊選出傑出企業大獎，並由專業評審團選出「金勳大獎」得主。

第一部分 - 傑出企業大獎：參賽企業需要按照大會評審標準填妥表格，參與獎項評選，每個獎項均會有不多於3間企業參與競逐，並由《香港01》評審團選出一間得獎企業。

第二部分 - 金勳大獎：所有第一部分的得獎企業均會自動入圍競逐「金勳大獎」獎項，由專業評審團選出一間得獎企業。

頒獎典禮詳情

日期：2023年3月27日

地點：香港麗思卡爾頓酒店（The Ritz Carlton）

立即報名：https://bit.ly/3ZjDp4x