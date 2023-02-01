孫玉菡指打工仔有骨氣棄福利　樂施會總裁撰文表失望：以偏概全

最低工資凍結4年後將於5月上調至時薪40元，但仍低於二人家庭的綜援水平。勞工及福利局局長孫玉菡早前（1月14日）回應表示，打工仔上班並非只為賺錢，很多人很有骨氣寧棄社會福利。一直爭取改善最低工資的樂施會總裁曾迦慧今日（2月1日）在報章撰文批評有關說法「實在是以偏概全」，「對局長的回應感到失望」。



「最低工資」被指水平偏低，勞工及福利局局長孫玉菡曾經回應表示：「上班不止為了賺錢，上班對一個人的精神面貌、健康都重要，香港很多人很有骨氣，寧願工作，不想拿社會福利。」（林靄怡）

「最低工資」生效以來為人詬病水平偏低，就算即將上調至40元，但仍少於二人家庭的綜援水平。對此，孫玉菡曾經回應指「綜援是社會用作『兜底』的保障系統，不能與最低工資比較」；他更認為「上班不止為了賺錢，上班對一個人的精神面貌、健康都重要，香港很多人很有骨氣，寧願工作，不想拿社會福利」。言論引起廣泛批評，樂施會總裁曾迦慧今日撰寫《回應有關最低工資的迷思》一文，駁斥孫玉菡的「骨氣論」。

曾迦慧批評「骨氣論」猶如無視最低工資對基層工友生活保障的作用，並且強調社會不應該將接受低薪工作視為一種「骨氣」，否則申領綜援人士會被貼上負面標籤。

對於以綜援比較最低工資水平，曾迦慧引述社會福利署的「綜援」定義「經濟上無法自給的人士提供安全網，使他們的入息達到一定水平，以應付生活上的基本需要」，加上政府數據顯示全港在職住戶當中一名家庭就業成員平均需供養約一名無業人士，所以樂施會以2人家庭綜援平均水平（10,962元）作為標準衡量最低工資水平能否「應付生活基本需要」。假如最低工資上調至40元，以一名全職非技術工人為例，當他每周工作達到工時中位數的49.7小時，月薪只有9,651元，較2人家庭綜援平均水平還要低逾1300元。也就是說，即使基層希望自力更生，也未能獲得合理回報、難以應付生活所需。

至於最低工資政策的實際成效，曾迦慧指出「最低工資」基本目的在於「防止工資過低」，而國際組織所釐定的目標則是藉此扶貧工具讓基層工友能夠公平公正地分享勞動成果，但反觀本港實施情況，自2011年推行以來，「制定工資水平時始終較為着重宏觀環境，未能防止工資過低」，根本未能協助基層人士改善生活。曾迦慧引述政府統計處數據表示，最低工資生效時薪28元，當時有6.4%僱員（約18萬人）受惠，直到2021年則僅0.5%（1.4萬人）僱員領取37.5元的最低工資；然而，最低工資覆蓋率下降並不意味基層生活得到改善，因為最低工資與工資中位數的差距已由46.6%（24.4元）進一步擴闊至50.5%（38.2元），而在2020年貧窮率仍高達23.6%，可見政策未有太大幫助。

曾迦慧重申，樂施會認為最低工資水平應考慮三大原則，包括能追及通脹、高於平均綜援水平、能供養多一名非在職家庭成員（即「一養一」原則），故此應不低於每小時45.4元，並且一年一檢，確保及時合理調整，以維持基層工友基本生活的購買力。