珠寶店職員遇刀賊街頭被搶656萬　巴漢涉以10萬元招攬印度男犯案

紅磡街頭5年前發生搶劫案，三名蒙面的南亞男子持刀，搶劫兩名珠寶公司職員總值逾656萬元財物，並斬傷職員的腳。警方其後拘捕其中一名印度籍男劫匪，印漢期後指出疑為案中主腦的巴基斯坦籍男子。該巴籍男否認搶劫罪，案件今(3日)在高等法院開審，主控官在開案陳詞透露，該曾參與搶劫的印度男子會出庭作供，並指被告曾以10萬元招攬他參與該次搶劫，惟他最後未有分得分毫。



巴基斯坦籍被告Mehmood Arshad，40歲，被控於2018年9月21日，在紅磡鶴園東街與紅磡道交界，連同他人搶劫顧兆安和Shankar Ketan Vallabhbhai，劫去現金港幣36.3萬元、現金美金74萬元、5張總額為美金5.4萬元的支票。

兩職員從後被斬並被搶去背包

控方在開案陳詞指，兩名珠寶店職員於案發日早上10時許，各攜帶一個背囊，內藏涉案現金和支票。期間，三名蒙面男子走向他們，兩人手持牛肉刀，其中一名持刀男子，從後斬傷兩名事主﹕兩名事主的背囊被搶去，3男登車逃走。

被捕疑犯透露被告亦牽涉在案

該車其後在奧海城2期外的停車場被發現，警方在車內找到涉案的刀、背囊和衣服等。警方根據車上的指模，拘捕兩名涉案男子。而其中一人為印度籍男子SAHIL Kumar，他向警方透露本案被告亦牽涉在案，被告最後被捕，而涉案現金和支票則未能起回。

指被告以10萬元招攬參與行劫

控方指被告在案發時雖不在場，但為案中主腦，負責招攬劫匪及安排車手等。控方指，SAHIL Kumar將會在案中作供，包括指被告以10萬元報酬招攬他參與行劫，最終他未得分毫。SAHIL Kumar已承認搶劫罪，被判囚8年4個月。

案件編號：HCCC131/2021