前列腺癌局部定位治療　提升患者長遠生活質素

前列腺癌位列本港男士常見癌症的第三位，2020年新症數目逾2300宗，僅次於肺癌和大腸癌。傳統上，全前列腺切除手術或放射治療乃前列腺癌的主要治療手法，惟不少患者於術後受到各種後遺症困擾。近年，醫學界研究以局部定位治療（focal therapy）來處理早期和低風險的前列腺癌，大大改善患者長遠生活質素，以下由香港中文大學醫學院泌尿外科副教授趙家鋒醫生為大家詳細講解。



傳統治療引起不同後遺症

儘管全前列腺切除手術多以微創方式進行，但手術期間仍有失血和傷害鄰近器官的風險，常見後遺症如小便失禁和性功能衰退。就小便失禁而言，約百分之十至十五的患者會因為長期滲尿而須終身使用尿墊，此後遺症在70歲以上的患者中更為嚴重。手術也可影響勃起功能，即使醫生在手術期間盡量保留勃起神經，部份患者仍會出現性功能衰退。

至於放射治療，雖然現今技術較為精準，但患者仍然要經歷數星期的治療，以及有機會引起與膀胱和直腸相關的後遺症，包括尿頻、血尿、大便頻密和便血。

局部定位治療為合適患者提供額外治療選擇

近年，醫學界逐步引進局部定位治療，旨在同時實現良好的腫瘤控制和功能性保留，以改善患者長遠生活質素，惟須審慎選擇合適的患者——一般只適合早中期和局部性的前列腺癌患者。局部定位治療技術包括以高強度聚焦超聲波 (High intensity focused ultrasound, HIFU)、冷凍療法(cryotherapy)或微波消融(Microwave Ablation) 來破壞前列腺腫瘤細胞。

在HIFU手術中，醫生會將超聲波探頭從肛門置入直腸，精準地發射超聲波能量以熱力殺死癌細胞。冷凍療法則須以刺針經會陰皮膚，刺進前列腺將腫瘤凍死。而微波消融為現時最新的局部定位治療技術，同樣以刺針刺進前列腺，用微波熱力殺死癌細胞。以上三種局部定位治療技術的選用，取決於前列腺腫瘤的位置：HIFU較適合用來治療靠近直腸的前列腺腫瘤，而冷凍療法和微波消融則適合腫瘤位於前列腺較中前方的患者。

局部定位治療的優點與限制

與傳統標準治療比較，局部定位治療的優點甚多：第一，手術造成的創傷極小， 患者可立即如常生活；第二，手術歷時短，故麻醉風險較低；第三，手術傷及鄰近器官或導致出血的風險極低；第四，患者只需接受一次治療，已可根除病灶；第五，手術引起的長期後遺症甚少，僅百分之一患會者出現小便失禁，對性功能的影響亦比手術及放射治療小；第六，手術完全不涉輻射，故不會影響膀胱與直腸。外國有極罕見的傷及直腸的病例，只因從前未有精準導航，如今本港已利用超聲波和磁力共振融合導航，精準度大大提升，故傷及直腸或附近器官的風險極微。

誠然，與其他療法一樣，局部定位治療也有其限制，它只適用於早中期的前列腺癌患者。然而，大部分前列腺癌患者在確診之時已達中後期， 故約六、七名患者中僅有一名適合採用局部定位治療。由此可見，定期接受篩查並及早接受治療有助患者在治療上有更多選擇。此外，局部定位治療復發率略高於傳統手術和放射治療。接受手術及放射治療的前列腺癌患者的復發率約為百分之十至三十，採用局部定位治療的患者復發率為百分之二十至四十。因此，局部定位治療好處雖多，卻仍未能完全取代手術和放射治療。然而，大部份接受局部定位治療後復發的患者也可以再次接受局部定位治療，或改為接受手術或放射治療。

六旬病人分享：治療後全無異樣及不適

「醫生，你沒有騙我吧？你真的治好了我的腫瘤？」60歲的李先生（化名）問。

李先生於2020年初確診早期、局部的前列腺癌，接受微波消融治療四星期後覆診，向醫生表示治療後全無異樣和不適，只是使用尿喉數天便生活如常，以致他竟覺抗癌過程「太舒適、太輕鬆」而滿腹疑問。李先生病情至今沒有復發，癌指數亦處於正常水平。

香港泌尿外科學會網頁：https://www.hkua.org

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（資料由香港泌尿外科學會提供）