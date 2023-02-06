孫玉菡「最低工資骨氣論」再被批不當　學者：或令羅致光一肚氣

最低工資將於今年勞動節（5月1日）起上調至時薪40元，被形容可能低於領取綜援人士的實際受助金額，引發左翼和右翼群起攻之。勞工及福利局局長孫玉菡早前（1月14日）便回應指，打工仔上班並非只為賺錢，很多人很有骨氣寧棄社會福利。但有關言論引起更大爭議，繼上周樂施會總裁曾迦慧公開批評孫玉菡「以偏概全」、「令人失望」後，再有學者在報章撰文反駁孫玉菡的「骨氣論」，認為其將社會福利與骨氣混為一談，實際上是鞏固綜援等社會保障在主流社會中的負面標籤，絕非勞福局長應發表的言論，「會令上任勞福局長羅致光一肚氣。」



根據政府統計，本港約有1.43萬名低薪工人只領取最低工資水平的37.5元，大部分人主要從事清潔、保安、零售等工種。(資料圖片)

孫玉菡骨氣論不當

或令羅致光一肚氣

香港理工大學專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師李峻嶸發表《最低工資骨氣論不當 工資何謂「過低」不清晰》一文，回應近日關於最低工資的爭議。

李峻嶸表示，「最低工資低過綜援」一說引起左翼和右翼的關注：對右翼而言，福利意味「養懶人」，所以當最低工資可能低於綜援，他們就認定是政府鼓勵大家做「懶人」；對左翼而言，現行綜援制度則無法令人過真正有尊嚴的生活，不但嚴重壓迫僱員，而且賤視打工仔女的勞動價值。在他看來，孫玉菡的「骨氣論」是對右翼的回應。

「但我懷疑，孫局長這番言論，會令上任勞福局長羅致光一肚氣。」李峻嶸引述羅致光於2021年2月14日發表的網誌，指羅自言「每次聽到這些語帶侮辱領取綜援人士的說話都有些『火滾』」，藉此澄清不少人對綜援領取者的誤解。李峻嶸解釋，「領綜援者不一定無業，更何况一個人無業或者收入不足，往往跟骨氣和是否勤力無關」，而且一個人對社會有多少貢獻，亦不能單以有沒有參加勞動市場來判定，例如那些任勞任怨的無酬照顧者，正正也是在付出勞動力，並且為社會創造重要的價值。

將社福與骨氣混為一談

無就「過低」下任何定義

李峻嶸就此批評孫玉菡，「將社會福利與骨氣混為一談，實際上是鞏固綜援等社會保障在主流社會中的負面標籤，絕非勞福局長應發表的言論。」

至於孫玉菡形容「綜援是用嚟兜底所以不應拿綜援與最低工資比較」之說，李峻嶸也指出，最低工資要兜的「底」，不是兜生活質素的底，而是兜出售勞動力時所得到時薪的底，不過，「這個『底』應如何釐定呢？兜這個底又是要達到怎樣的效果呢？」

例如根據現行機制，最低工資金額先由最低工資委員會提出建議，再交由行政長官會同行政會議通過；然而，整個過程都在壓低最低工資，而且就算翻閱早前出版的《最低工資委員會2022年報告》，最低工資委員會根本沒有就何謂工資「過低」嘗試下任何定義。他建議特區政府實行最低工資的一年一檢，並藉著檢視好好檢討何謂「過低」。

「最低工資」生效以來為人詬病水平偏低，就算即將上調至40元，但仍少於二人家庭的綜援水平。對此，孫玉菡曾經回應指「綜援是社會用作『兜底』的保障系統，不能與最低工資比較」；他更認為「上班不止為了賺錢，上班對一個人的精神面貌、健康都重要，香港很多人很有骨氣，寧願工作，不想拿社會福利」。言論引起廣泛批評，樂施會總裁曾迦慧上周曾撰寫《回應有關最低工資的迷思》一文，駁斥孫玉菡的「骨氣論」。