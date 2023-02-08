給十九歲的我｜中立被狙擊　翁子光相信張婉婷：追罵等於人格謀殺

歷時10年製作的紀錄片《給十九歲的我》因拍攝倫理爭議暫停公映，導演張婉婷成為眾矢之的。在網絡批鬥聲中，《正義迴廊》監製、《踏血尋梅》導演翁子光今日（2月8日）撰文談及「紀錄片倫理」，表示「始終選擇相信張導」，又謂「追罵等於人格謀殺」，並感慨如今連說一句中立說話也會遭受網絡狙擊。



歷時10年製作的紀錄片《給十九歲的我》因拍攝倫理爭議暫停公映，導演張婉婷成為眾矢之的。（陳順禎攝）

憶吸毒者紀錄片爭議

《給十九歲的我》榮獲第29屆香港電影評論學會大獎最佳電影獎，上周四（2月2日）正式上映。電影早於去年9月優先上映，坊間普遍正評，認為極具教育意義、觸發觀眾反思；及後主角阿聆控訴製片方不尊重其反對公映意願，張婉婷隨即暫停公映。事件引起全城關注，翁子光也在報章撰文，分享對《給》片所引伸「紀錄片倫理」問題的看法。

翁子光憶述2007年拍攝吸毒者紀錄片《被遺棄的針筒》的一段小故事。導演何穎賢本身是社工，希望紀錄吸毒者的故事，引發社會關注。完成小部份拍攝後，作為監製的翁子光參加一場投資會，並且播放一些展現當事人吸毒細節的片花，結果引發不少非議。

敬而遠之VS引起興趣

「在我的角度，這些畫面是警世的。」翁子光解釋，因為吸毒畫面是受訪者精神狀態的呈現，就算倒睡在髒亂不堪的廢墟當中也是身不由己，而他相信正常人觀看之後一旦產生生理不適反應，就會對毒品敬而遠之。翁子光還說，受訪者和製作團隊理念一致，「就是透過他們的現身說法，去警剔毒品的禍害，以至引起大眾對誤入歧途者的關愛。」

「你們怎麼知道你們表現這些畫面，不會引起大家吸毒的興趣？」一位日本NHK電視台的老職員隨即「教訓」他們。翁子光則反問：「你怎能保證沒有觀眾，看了你們國家的電影《大逃殺》和《告白》之後，萌生了感覺殺人很好玩的念頭呢？」對方無言以對。

《風再起時》與主流觀眾期待的港產「動作猛片」有所出入，但是一部賦香港情懷的言情歷史電影。（《風再起時》微博圖片）

道德界線綁架創作初衷

翁子光藉此強調，無論拍攝什麼作品，「要堅守的不是道德界線」，因為道德界線很容易「綁架」一些藝術創作的美好初衷。作為創作人，翁子光認為應該堅守的只有「良知」。至於明知受訪者不願出鏡仍然堅持拍攝並播放的做法是否失當？翁子光則意味深長地寫道：「這有時候又會跟新聞自由產生矛盾。」

最後，翁子光表示「始終選擇相信張導」，他不排除對方有所疏忽，但感嘆在當今這個說一句中立說話也會遭受狙擊的網絡世界當中，「追罵就等於人格謀殺了。」

中立說話也被網絡狙擊

翁子光最近正正因為香港史詩式電影《風再起時》受到網絡狙擊。電影日前率先在內地上映後反應兩極，一些人盛讚其有別於一般劇情劇烈的港產警匪片，令人有種盪氣迴腸的衝擊，但也有人不買帳，批評電影是「伊託答辯」（一坨大便）。

翁子光就此在微博撰文回應指，有關形容令他頗受侮辱，但他仍會尊重觀眾，並就觀眾的負評致歉。他坦言，《風再起時》或許與主流觀眾期待的港產「動作猛片」有所出入，但認為這是一部富有香港情懷的言情歷史電影，相信就算不叫座，仍會有知音。

《風再起時》由翁子光自編自導、梁朝偉和郭富城等主演，講述在1970年代香港成立廉政公署追捕四大貪污探長之前的恩怨情仇，從而揭開港英殖民時代落幕的篇章，踏入反腐敗、重法治、講廉潔的進程。電影將於下周在香港上映。