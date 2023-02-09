去年逾千宗攀山拯救20人死創5年新高　消防處跨部門演習增強搜救

本港去年有超過600宗山火及逾千宗攀山拯救事故，當中有20人死亡創5年新高。消防處今日（9日）聯同8個政府部門及機構，在大嶼山彌勒山舉行跨部門山火暨攀山拯救行動演習，模擬多人被山火包圍及受傷。消防處出動航拍機配合人工智能分析系統，增加搜救速度，並使用新傷者分流系統，加快救援。



消防處舉行的跨部門山火演習，模擬山坡發生山火並迅速蔓延，派出消防員撲火。（張浩維攝）

消防處去年錄得653宗山火，是近5年新低，但去年攀山拯救事故卻創新高，有1,014宗及589人受傷，均是5年前的三倍，死亡人數有20人比5年前升逾一倍，是近5年來新高。

模擬山火蔓延 20多人被困16人燒傷

今晨舉行的跨部門山火演習，模擬蓮花山山坡發生山火並迅速蔓延，有20名行山人士被山火包圍，當中16人受不同程度燒傷或受傷，兩人被困山坡上，另有兩人失蹤。

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無人機配合人工智能加快搜救

演習歷時約兩小時，消防處出動無人機及搜索犬協助搜救，派出消防員上山撲火，攀山拯救專隊抬走傷者，高空拯救專隊拯救被困山坡傷者。而政府飛行服務隊就投擲水彈撲火，並協助吊運山頂傷者。

消防處海務及潛水指揮官霍兆邦表示，演習中首次使用去年10月引進的新科技，包括無人機配合地理訊息系統，以大數據及人工智能圖像分析系統，取代過往以肉眼觀察航拍圖像，加快搜救速度。他又指，消防處去年11月啟用傷者分流新系統，以手機素描每位傷者的二維碼。

政府飛行服務隊出動直升機，拯救被困傷者。（張浩維攝）

遇山火保持冷靜 可逆風而行撤退

消防處提醒，火種、煙蒂、香燭冥強都有機會引致山火，行山人士在登山前，應做足充分準備，留意天氣變化，盡量避免獨自登山，當遇到山火，更要保持冷靜，逆風而行，沿較為稀疏的草木路徑撤退。