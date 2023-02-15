三跑涉貪案｜廉署拘32人再控8人　兩機管局高層涉受賄批$2億合約

廉署去年8月中採取「暴雪」執法行動，累計拘捕32人就香港國際機場三跑道系統項目涉嫌貪污，經深入調查後，今日（15日）新增落案起訴8人。案件至今累計檢控10人，包括香港機場管理局一名前總經理及一名前首席高級經理，涉嫌接受、提供及處理賄款共430萬元，涉三跑項目工程分判合約及物料訂單，總值逾2億元。



今日被落案起訴的人士獲准予保釋，將於周五（17日）在東區裁判法院應訊，他們的案件稍後會轉介區域法院答辯。



廉署今日（15日）新增落案起訴八人。案件至今累計檢控10人，包括香港機場管理局(機管局)一名前總經理及一名前首席高級經理（廉署提供圖片）

廉署指出，10名被告年齡介乎27至65歲，被控共15項罪名，即三項串謀使公職人員接受利益、兩項串謀向公職人員提供利益、一項串謀向代理人提供利益、八項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，以及一項串謀盜竊。

廉署今日（15日）指出，三跑工程涉貪案累計已拘捕32人，今早新增落案起訴8人，前後共檢控10人。（盧翊銘攝）

涉嫌行賄430萬以批出合約

其中三名被告為機管局前總經理殷國強及前首席高級經理李永輝，以及李永輝妻子陳珏丹。

另外四名被告與兩間三跑項目分判商有關，分別為多金鋼結構工程有限公司董事李錦安及其親信屈紀章；以及卡樂工程有限公司東主吳啟安及前項目經理廖偉倫。

餘下三人來自一間三跑項目供應商，分別為駿豐工程有限公司經營者王清梧及黃斌漢，以及其獨資董事兼股東黃汝鏗。

相關罪行涉嫌於2017年1月至2022年8月期間發生，起初殷國強及李永輝均是機管局以短期合約聘用的工程師，負責協助管理及監督三跑項目多份合約的工程，包括主要填海及第三條跑道建造工程。殷國強於2018年10月獲晉升為總經理，而李永輝則於2022年5月獲晉升為首席高級經理。

涉及砂供應商、鋼工程分判商

多金是三跑項目鋼工程分判商。機管局時任總經理殷國強、多金董事李錦安及其親信屈紀章，涉嫌串謀使殷國強收受賄款100萬元，以協助多金取得三跑項目主要填海工程臨時鋼平台供應及安裝分判合約。該份分判合約價值逾3,700萬元。

卡樂是三跑項目填料供應運輸分判商。機管局時任首席高級經理李永輝及卡樂東主吳啟安涉嫌串謀使李永輝收受賄款250萬元，以協助卡樂獲得三跑項目主要填海工程一間承建商優待及協助卡樂取得三跑項目另一項工程。控罪涉及一份填料供應運輸分判合約，總值2,800萬元。

卡樂時任項目經理廖偉倫又涉嫌串謀吳啟安，向李永輝提供賄款逾10萬元，及向上述承建商一名僱員提供賄款10萬元，以協助卡樂進行三跑項目主要填海工程的相關工程。

前機管局高層妻子被指協助洗黑錢

駿豐是三跑項目供應商，主要供應填海用砂。機管局時任首席高級經理李永輝及駿豐經營者王清梧及黃斌漢，涉嫌串謀使李永輝收受賄款80萬元，以協助駿豐取得三跑項目的填海用砂供應採購訂單，以及要求相關承建商就訂單向駿豐付款。案發期間，駿豐獲得採購訂單總值逾1.4億元。

李永輝及妻子陳珏丹亦涉嫌清洗犯罪得益共約600萬元，當中涉及上述賄款。

廉署：不排除有更多人被落案起訴

另外，駿豐經營者黃斌漢及獨資董事兼股東黃汝鏗又分案被控涉嫌串謀由駿豐偷取35萬元。二人將於周五在東區裁判法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，並於去年8月中採取執法行動後落案起訴李永輝及吳啟安受賄行賄罪名。廉署調查仍然繼續，不排除會有進一步執法行動，以及會有更多人士被落案起訴。

廉署發言人指，此宗貪污案件與工程及物料供應合約的審批、行政及財務事宜有關，廉署調查並未發現任何資料顯示，當中涉及工程質素及物料規格方面的問題。廉署知悉機管局已就相關文件及記錄進行全面檢視，並沒有發現異常及不足的地方。