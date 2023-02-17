政府重啟國際及內地青年交流資助計劃　3月17日截止申請

隨著全球邁向復常，本港與內地全面通關，政府今日（17日）推出新一輪「青年內地交流資助計劃」和「國際青年交流資助計劃」，資助非政府機構舉辦到內地及海外的青年交流項目，有興趣的非政府機構可於3月17日或之前遞交申請。



▼2月7日 民青局首個大灣區青年交流團出發▼



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民政及青年事務局早前公布的《青年發展藍圖》中，提出會進一步加強內地及海外的實習和交流計劃的廣度和深度。政府表示，隨着本港與內地及海外地區全面恢復人員正常往來，當局正着手重啓不同的交流和實習計劃，其中新一輪「青年內地交流資助計劃」和「國際青年交流資助計劃」今日推出，詳情及申請表格已分別上載於青發會的網頁，有興趣的非政府機構可於3月17日或之前遞交申請。

「青年內地交流資助計劃」資助合資格非政府機構舉辦青年內地交流的項目，以促進香港青年認識和了解國情，加強與內地人民的交流，從而提升他們的國民身份認同；「國際青年交流資助計劃」則資助合資格非政府機構為本港青年舉辦到海外的交流項目，讓青年放眼世界，認識各地的歷史文化和發展局勢。

民青局首個大灣區青年交流團2月7日出發前往廣東省交流。（民青局Facebook）

民青局於下月1日舉行柴灣青年廣場兩場簡介會，有興趣出席的團體需於下周五（24日）前填妥報名表格以傳真或電郵形式交回青年發展委員會秘書處。

政府續指，除了上述兩項交流資助計劃外，民青局和青發會早前亦已重啓「青年內地實習資助計劃」下在疫情期間順延的實習項目，主辦機構將於今年暑假期間為香港青年提供到內地實習的機會，讓他們親身體驗內地職場實況，加深他們對內地就業市場、職場文化及發展機遇的了解。