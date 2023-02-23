加煙草稅｜戒煙機構單日收百宗求助　學者指煙齡長人士從減煙做起

財政預算案2023昨日（22日）宣布加煙草稅，每支煙加稅6毫，香煙售價即破70元包。有戒煙服務機構表示，昨日單日收到近百宗求助，想尋求戒煙服務協助。有學者指出，煙齡長人士較難戒煙，他們可逐步由減少吸煙量開始，再安排已受訓人士定期與他們連繫，比要求他們直接戒煙更見成效。他又指，香港吸煙率在全球屬低水平，若要再降低吸煙率，政府應投放更多資源協助煙齡長人士戒煙。



▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅三成▼



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加煙稅對促使煙齡逾十年人士戒煙作用不大

中大醫學院助理院長兼那打素護理學院教授李浩祥指，加煙稅在降低吸煙率效用上，對未曾吸煙或剛吸煙不久人士較高，但對吸煙逾十年甚至二三十年的人士而言，加煙稅也難令他們戒煙：「今日食兩包，聽日一枝都唔食，其實無咩可能。」他認為，現時香港吸煙率於全球是低水平，若要再降低吸煙率，政府應投放更多資源協助煙齡長的人士戒煙。

他解釋，對不同吸煙人士所用戒煙方法不同，欲協助煙齡長人士戒煙，可以由減煙開始，讓有意戒煙的人士按自己可接受程度訂下減煙目標：「研究發現如果（吸煙人士）有自主權，可以揀點減少，成功率又會高啲。」

安排曾受訓人士定期與戒煙人士聯絡 成效更大

他透露其研究曾發現，在有意戒煙人士減煙期間，安排有戒煙知識的受訓人士定期與他們聯絡，或透過手機應用程式定期了解他們減煙情況、傳送戒煙的短片及資訊，在三個月至半年，便可見到減煙成效。

李浩祥又提到，當有意戒煙人士的吸煙量減到較少數目，可開始勸他們戒煙，而這個方法成功率一定較著他們即時戒煙高：「一次叫佢做咁多嘢，佢做唔到㗎，現實當中無可能成功。做所有嘢，從小開始，都係好簡單嘅心理理念，希望用呢啲理念幫吸煙好耐嘅人。」

他亦引述另一研究，是發現全港有八九成長期吸煙者同時有其他風險行為，如飲酒、食無定時、無定時運動等，他們的個人健康行為意識相對地差，會較難戒煙。他續指，未來會研究以全人關注方式協助戒煙，除關注戒煙外，也嘗試幫助有意戒煙者糾正生活習慣。

▼2月22日 財政預算案公布加煙草稅後，香煙零售價隨即加12元▼



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東華三院戒煙綜合服務中心接近100宗求助

東華三院戒煙綜合服務中心督導主任陳靜嫻指，昨有近100名市民求助，希望尋求戒煙服務協助。她續指，一般戒煙者在戒煙輔助藥物和戒煙輔導的協助下，超過一半人會在8至12周內停止吸煙。

現時戒煙輔助藥物主要分為尼古丁補充劑（包括戒煙糖、戒煙香口膠、戒煙貼）、及非尼古丁補充劑（瓦倫尼克林和丁胺苯硐）。前者應按醫護人員或輔導員的指示使用，且開始使用後，應完全停止使用煙草產品。而後者屬口服藥物，須經醫生臨床評估後處方。

使用戒煙貼前應先諮詢專業意見

如自行購買戒煙貼，陳靜嫻提醒，戒煙貼分別有16小時及24小時兩種，並各設有不同劑量，可因應戒煙者的尼古丁依賴程度而選用。使用前應先諮詢專業醫護人員或輔導員。如有嚴重皮膚病，如濕疹，則應先向醫生查詢。

戒煙期間如有問題，市民可致電綜合戒煙熱線1833183，有註冊護⼠提供戒煙輔導、戒煙藥物資訊等。另外，使用東華三院24小時戒煙聊天機械人Dr. wise，同樣可獲得戒煙資訊，有需要也可以與在線的輔導員聯絡。

戒煙貼士：

-戒煙藥物有助緩降退癮徵狀，但心理依賴和渴求則需要透過心理輔導處理



-正向思維：想像戒煙後的好處月，如心血管功能數天內有所改善、慳錢、改善儀容、免家人朋友受二手煙影響等



- 在定下戒煙的日子，棄掉所有煙草產品、煙灰缸和打火機



- 如果經常飲酒，戒煙期間要減少飲酒量



- 尋求專業人士、家人和朋友的幫助和支持



- 善用坊間的戒煙APPS紀錄個人戒煙的進度，並為自已的成功設下小的獎勵



資料來源：東華三院戒煙綜合服務中心督導主任陳靜嫻

