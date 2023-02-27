搶人才｜查毅超料未來10年創科人才需求倍增　科技園派團矽谷招攬

科技園公司主席查毅超今日（27日）出席傳媒午宴後表示，政府推出吸引人才措施時如「投石問路」，樂見「高才通」（高端人才通行證計劃）推出後受歡迎。他又指，香港未來需要的創科人才會倍增，認同政府搶人才的方向，但如何改善則尚待探討。



他又透露，將派出不同訪問團以及舉辧一系列活動，向全球企業和人才推廣本港獨特的創科優勢，包括前往美國矽谷招攬人才。



科技園公司今日在傳媒午宴公司未來發展，公司主席查毅超（左三）手持新口號「Open To All」。（倪清江攝）

查毅超指出，政府推出吸引人才措施時如「投石問路」，但認為計劃例如高才通等，推出後受歡迎是一件好事。他續指，香港創科土地在未來10至15年，將增至現時的四倍，而香港需要的創科人才也會倍增，認同政府搶人才的方向，但就著如何改善，他說則尚待探討。

他其後亦說，現時約5萬多人做科研，在科學園工作的約1.1萬人，當創科土地倍增後，未計及本港未來新型工業化擴充，料已需要約20萬或以上的科研人才。他表示，除了搶人才的措施，也要考慮如何在學界」打開窗戶」吸引更多海外及國內人士來港讀書，並為他們設立配套便利他們畢業後留港嘗試為本港創科貢獻。

現時科技園公司位於將軍澳、大埔、元朗的創新園（前稱工業邨）出租率達89%，而大埔科學園有超過1,200間創科企業進駐，它們來自21個國家或地區；全園聘用1.9萬人，當中1.2萬人是研發專業人士。