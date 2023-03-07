休班警發現7歲女做功課看YT　金屬衣架打至留瘀痕　准守行為2年

休班警疑發現7歲女兒做功課時看YouTube致進度緩慢，用金屬衣架打女大腿及臀部至留下瘀傷，3日後遭母親發現報警。男警原被控虐兒罪，今(7日)在沙田法院再提訊時，准以2000元簽保守行為2年，裁判官鄭念慈告誡被告要珍惜機會，又稱現在教育學習方法已今非昔比。



被告以代號LM稱呼，38歲， 原被控故意襲擊兒童導致不必要的苦或健康損害罪，指他於2022年10月18日，在新界青衣某單位內，對7歲女童X作出故意襲擊行為，並相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。

被告LM在沙田法院獲准自簽2千元簽保守行為2年。(資料圖片)

女兒做功課時看Youtube

案情指，被告與妻子已離異，女兒X則隨被告及家傭居於青衣的案發單位，X每星期會到母親家暫住。去年10月18日X看著YouTube 做功課，致功課進度緩慢，家傭問X時，X稱做功課需要看YouTube。

被告用金屬衣架打女兒

被告回家後發現女兒功課進度緩慢且尚未溫習，向家傭查問時，家傭複述X的說法，被告一怒之下以金屬衣架打X大腿和臀部4至5下，X感痛楚及害怕。3日後X母接X放學用並一同用膳，X母為女兒更換舞蹈班衣服時，發現X大腿有瘀傷，遂帶X到醫院驗傷並報警。被告翌日被捕。

案件編號：STCC 392/2023