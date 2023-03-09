理大衝突｜17歲男生被捕逾3年後認罪　官稱若考慮利益應適時答辯

男學生在其17歲時參與2019年11月理大衝突被捕，案件至2020年才轉介區域法院，惟案件一再押後，男生今(9日)在區院認暴動罪時已20歲。法官陳廣池說，若案件再度拖延，被告年過21歲才獲處理，將無法再索取懲教院所報告。陳官說，非要免除年幼犯案者的刑責，但辯方應該「切合啲」，適時安排被告認罪，才是為被告爭取最有利的做法，把案押後至3月27日求情，並為被告索取教導所報告，被告需還押。



被告鄔梓龍（現年20歲），承認於2019年11月18日，在窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶參與暴動。

示威者向警投擲至少251枚汽油彈

案情指，當日大量市民上街聚集油麻地、尖沙咀及佐敦一帶，「營救」理大內的示威者。入夜後，大量示威者在油麻地與警方對峙，並多次作出破壞社會安寧的行為，包括以雷射筆照向警員、用雜物築路障，並向警方投擲至少251枚汽油彈。

被告被捕時背包有頭套面巾

警方投以催淚彈驅散但不果，惟示威者未有散去。同晚11時26分，警方展開圍捕行動，示威者四處逃散，鄔逃走時被捕，其時穿著深色衣物，身上背囊搜出面巾、頭套等物品。警方驅散後設下一個長方形封鎖區，範圍由窩打老道向北延伸至咸美頓街，以碧街分成東西兩邊，並成功在封鎖區內截獲213人。

2019年11月理大衝突期間，港九多區均有激烈衝突。(詳看下圖)

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官指控方案情不夠詳盡

陳官在主控官讀畢案情後，稱有關被告身上部份不夠詳盡，欠缺錢包、身份證等，並說：「（背囊）俾第三者睇落去係空嘅。」並指即使這些個人財物不帶攻擊性或不會對被告不利，控方仍應紀錄下來，「我唔信佢冇帶身份證」。主控官向案件主管確認後，表示被告背囊除有面巾、頭套、手機、身份證外，警方沒有相關紀錄。

看片後稱示威者人數似不止200人

庭上其後播放相關片段，陳官閱畢後問控方有否示威者當晚投擲汽油彈的統計數字，當主控官回答稱根據警方估算至少251枚，陳官便指：「就咁睇好似唔似。」因當時示威者「四方八面」投擲汽油彈，導致警方一度需要後退。陳官又指，從片段可見，當晚示威者不止200人，假如警方向前推進時拘捕被告，是否可以推斷他站在示威者前排，「你唔係『包抄』㗎嘛？」主控官澄清，當晚警方的確曾「包抄」，相關部份亦已寫在案情中。

被告案件曾因與另案合併而押後

此外，陳官亦關注，辯方希望索取教導所報告，但本案早於2020年下旬轉介至區域法院，其後因需處理與另一案件的合併事宜，案發時17歲的被告，2年多後才正式認罪，若果一再延誤，被告年滿21歲將不可索取懲教院所報告，對他造成不公，認為辯方理應安排他及早認罪，爭取讓法庭寬大處理。但陳官強調，並非要歸咎於任何一方，明白當時有許多同類案件需要處理，「隧道都會塞車」，相信延誤不是控方造成。陳官最終批准辯方申請，將案件押後至3月27日求情，期間被告還押待索教導所報告。

案件編號：DCCC884/2022