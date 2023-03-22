自我增值成就職場新方向　中大商學院兼讀制碩士課程分享會

面對疫後的大環境轉變、人工智能爆紅與廣泛應用，現今商業環境迎來前所未有的挑戰與商機，無論你是在尋找職業新方向，抑或想要升職加薪，亦應主動出擊，增值自己，實踐你的理想職業生涯！香港中文大學將於3月30日舉辦中大商學院兼讀制碩士課程分享會，涵蓋會計學碩士、金融學理學碩士及資訊與科技管理理學碩士課程 。屆時將會有校友和學生分享他們的學習經驗及職業發展計劃，更有機會與兼讀制碩士課程代表進行一對一申請諮詢，獲取有關課程、申請程序及入學要求等建議。想了解更多關於兼讀制碩士課程，提升職場競爭力的朋友萬勿錯過。



工作與進修無縫銜接 增強實踐經驗與人脈擴展

在職同時進修，兼職課程是不錯的選擇，中大商學院的兼職碩士課程與你的繁忙工作日程無縫銜接，為你提供靈活的學習方式。頂級的師資團隊，貼近市場最新動態的課程設計，讓你在職的同時獲得進修專業知識，職場實踐和擴展人脈的機會。

會計學碩士課程 多元化、跨學科專業知識技能

香港中文大學會計學碩士課程 (Master of Accountancy) 創辦於1998年，為香港首間設置會計學碩士課程的院校。兼讀制課程更是在全港首屈一指。歷經二十五載，會計學院於2022年QS世界大學排名會計與金融專業，名列全球頂尖，具備中國和新興市場相關問題的研究專長，課程獲得AACSB, HKICPA, ACCA, CPA Australia, CIMA, TIHK等專業團體認證，課程出路多元化，畢業生能勝任會計、金融、管理諮詢等相關領域工作。

金融學理學碩士課程 互動教程實時操盤

金融市場瞬息萬變，金融學理學碩士課程經常審查和更新課程內容，以適應不斷變化的需求，配備彭博社和路透社終端機，學生不僅可以獲悉主要股票市場的最新消息，還可以在模擬真實市場情況下接受專業交易員的實時操盤培訓，適合具有豐富工作經驗並希望深入了解企業財務和投資的人士報讀。而且獎學金高達一半總學費，合資格的本地學生更可獲「指定研究院修課課程獎學金計劃」港幣120,000元資助。

資訊與科技管理理學碩士課程 IT管理專才新出路

近年香港政府特別重視及支持資訊科技的發展，各行各業對IT管理專才渴求有增無減。兼讀制課程為有志在資訊科技管理範疇上深造的人士提供最佳學習機會。 課程內容覆蓋數據及大數據管理、資訊系統分析及審計、策略性資訊系統、商務智能技術及應用、項目管理和統計分析，更因應市場變化及各企業需求，特地開辦如「金融科技」(FinTech) ，「區塊鏈」(BlockChain)等選修課，培養學生在科技開發與應用的能力。

立即報名參加中大商學院兼讀制碩士課程分享會，發掘更多機會，實現職業目標。

日期：3月30日（星期四）

時間：7pm-8:45pm

地點：中環夏愨道12號美國銀行中心1 樓中大商學院市區教學中心

語言：廣東話

報名︰https://bit.ly/3JKaW1W

校友及學生分享 (l)（金融學理學碩士課程 及 資訊與科技管理理學碩士課程）

時間：7pm-7:20pm

校友及學生分享 (ll)（會計學碩士課程）

時間：7:25pm-7:45pm

一對一申請諮詢 (座位有限，先到先得)

成功報名人士將有將會有專人跟你聯絡跟進

時間：7:25pm-7:45pm （金融學理學碩士課程 及 資訊與科技管理理學碩士課程） / 7:45pm-8:45pm （會計學碩士課程）

交流環節

時間：7:45pm-8:45pm

報讀課程︰https://masters.bschool.cuhk.edu.hk/apply/

2023年度兼讀制碩士課程申請截止日期：

資訊科技與管理理學碩士：2023年4月30日（星期日）

金融學理學碩士/會計學碩士： 2023年5月31日（星期三）

（資料及相片由客戶提供）