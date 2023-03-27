【01企業金勳大獎2022】得獎企業推進高質量發展　同鑄新輝煌

剛過去的一年充滿了不同的挑戰，香港特別行政區亦迎來成立25周年的重要里程碑。隨著本地產業逐步回到正軌、金融市場與內地市場互聯互通，配合政府擴大資源引領創科、積極引入企業及人材的新政策下，在完善的法制及營商制度支持下，香港勢能跨越風雲，再鑄新輝煌。《香港01》於今日（27日）舉行「01企業金勳大獎2022」頒獎典禮，表揚具出色表現的優秀企業，弘揚香港商譽及企業形象，並為業界樹立典範。



「01企業金勳大獎2022」邀請多位重量級嘉賓出席，包括商務及經濟發展局局長丘應樺先生、立法會議員林健鋒先生、貿易發展局副總裁劉會平先生、香港恒生大學校長何順文教授及消費者委員會總幹事黃鳳嫺女士。頒獎禮上頒發56個「傑出企業大獎」以表彰過去一年堅持發揮創新經營理念，締造卓越成就的一眾香港企業。獲獎企業分佈不同行業，共分為8個組別，包括金融、銀行及保險組別、地產及公用事業組別、資訊科技及電訊組別、特色商場組別、產品及服務組別、餐飲及食品組別、健康生活組別、企業領袖組別。最後由專業評審從各「傑出企業大獎」得獎企業中選出「金勳大獎」得主新世界發展有限公司。

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得獎名單