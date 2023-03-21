小熊維尼：血與蜜｜電檢已獲批　港澳突撤放映　發行商盼知道原因

原訂於本周四（3月23日）在本港上映的電影《小熊維尼：血與蜜》，昨突傳出撤映安排，全港電影院線的預購頁面亦相繼「下架」及失效。

發行商VII Pillars Entertainment今日傍晚發聲明表示，將取消於香港及澳門地區上映，「未能與觀眾見面，希望各位見諒！」又表明將會持續尋找質量優良、獨具特色的電影，「為大家呈獻更多選擇。」發行商回覆查詢時指，非常希望知道取消上映原因。

電影報刊辦回覆指，已向影片申請人發出核准證明書。發言人又指，香港戲院安排哪些電影在其院內上映純屬其商業決定，不作評論。



《小熊維尼：血與蜜》原訂於本周四在港上映，，發行商及電影院線亦已推出宣傳攻勢。（《小熊維尼：血與蜜》海報）

恐怖電影《小熊維尼：血與蜜》（Winnie The Pooh Blood and Honey）由英國導演里斯．弗雷克沃特菲爾德製作，並擬於本周四在港上映，電影被列作三級。本港早前已舉辦優先場，予觀眾率先預覽，發行商及電影院線亦已推出宣傳攻勢，包括推出搶先預購場次及珍藏版預購海報。根據發行商資料，全港原先共有30間戲院將會上映。

《小熊維尼：血與蜜》原訂於本周四在港上映，，發行商及電影院線亦已推出宣傳攻勢。（《小熊維尼：血與蜜》海報）

不過，距離上映前三天，有放映活動搞手兼電影評論專頁「電影療傷誌」突宣布，原安排於今晚舉行的《小熊維尼》包場活動，基於「技術原因」要取消。翻查各大戲院官網，原本已推出預售的戲院，該片相關場次亦已消失。

發行商今日宣布，將取消於香港及澳門地區上映，對於未能與觀眾見面，盼眾人見諒，又表明將會持續尋找質量優良、獨具特色的電影，「為大家呈獻更多選擇」，惟發行商未有解釋取消上映原因。

電影報刊辦回覆查詢時表示，已向影片申請人發出核准證明書。發言人又指，香港戲院安排哪些已獲電影報刊辦發出核准證明書的電影在其院內上映純屬其商業決定，不作評論。

被問及電影報刊辦已發出准映證明，何以仍需取消上映時，發行商回覆《香港01》查詢時指非常希望知道原因；至於取消上映涉及的成本損失，發言人則指暫未有時間處理。