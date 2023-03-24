潤發倉庫三級火冒濃煙 1600人疏散 小六生：老師叫戴好口罩離開
撰文：馬煒傑
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位於長沙灣發祥街的潤發倉庫今午（24日）發生火警，並在下午2時10分升級為三級火，由於現場冒出大量黑煙，五間學校需要疏散，包括鄰近的德貞小學及基督教崇真中學，連同鄰近居民，約1,600人需疏散。有提早放學的學生表示，是聽到有同學大叫才發現校外有濃煙，老師見到後隨即指示學生回課室，並叮囑他們戴好口罩，盡快離開。
▼3月24日 潤發倉庫發生三級火▼
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學生：有同學見有濃煙而大叫 聞到「燒燶嘅膠味」
消防處在今午2時24分表示，長沙灣發祥街1號在下午1時49分發生火警，並於下午2時10分升為三級，正動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。消防員救出兩人不用送院．他們分別手部受傷及吸入濃煙。
據記者在現場所見，濃煙不停擴散，在倉庫外至少有4輛消防車及2輛警車。現場附近有約1,600人要疏散，包括5間學校的師生、及附近的居民。
就讀小學六年級的李同學表示，上課期間有同學因發現校外有濃煙而大叫，隨即聞到臭味，形容如「燒燶嘅膠味」，不過他及同學未有很慌張，但有聽到一些低年班學生大叫。而老師隨即着他及其他同學回課室，並宣布因為鄰近大廈火警，安排他們放學，取消所有課後班，而在放學前，老師也叮嚀他們戴好口罩，盡快離開。
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濃煙擴散 現場能見度甚低
居於潤發大廈附近的張小朋友表示，剛才仍在附近商場逛街，約10分鐘前收到訊息稱附近有大廈冒出大量濃煙，便到現場看看。
另外，有不願上境的市民表示，在厚福街已經可以看到濃煙及聞到異味，特意到封鎖線外「八卦」一下。記者其後也行去封鎖線附近，發現濃煙不停擴散，能見度甚低，從街口大約只能見到四架消防車車位的視線。
長沙灣潤發倉庫發生什麼事？
倉庫起火，窗戶湧大量黑煙，消防員接報到場，火警升為三級，附近兩間學校師生要緊急疏散。
潤發倉庫由誰持有？
由華潤持有，已申請並獲批轉換重建作商住用途項目，補地價金額達137億，近五年最大額。