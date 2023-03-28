德國BECK包裝冷藏乳豬火腿李斯特菌含量超標兩成　食環署指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今日（28日）公布，德國BECK預先包裝冷藏乳豬火腿German Suckling Pig Cured Ham Cooked (Sliced)，樣本每克含一120個致病菌李斯特菌，超出法例列明上限20%，業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。



德國BECK German Suckling Pig Cured Ham Cooked (Sliced)李斯特菌含量超標兩成，食環署指令停售。（網上圖片)

產品資料如下：

產品名稱：German Suckling Pig Cured Ham Cooked (Sliced)

品牌：BECK

來源地：德國

包裝商：Galleon International Limited

淨重：180克

此日期前最佳：2024年5月1日

食物製造廠須停止即食食品生產線運作

食安中心表示，透過恆常食物監測計劃從佐敦一個零售點，抽取上述預先包裝冷藏乳豬火腿樣本進行檢測。結果顯示樣本每克含120個李斯特菌。根據《食品微生物含量指引》，有關即食食品每克含超過100個李斯特菌即屬不滿意。

發言人表示，中心已知會涉事商戶有關檢測結果及已即時派員到有關食物製造廠跟進調查，並指令其將受影響批次產品停售及下架。有關包裝商已按中心指示對受影響批次產品進行回收，市民可於辦公時間致電其熱線3643 0174，查詢有關產品回收事宜。為審慎起見，中心亦已指令有關包裝商停止即食食品生產線的運作，以進行徹底清洗消毒。中心亦已抽取食物和環境樣本作檢測，以及向有關食物製造廠負責人及員工提供衞生教育。

李斯特菌可在一般烹煮溫度下輕易消滅，但能在冷藏低溫下生存和繁殖。食安中心指大部份身體健康的人士在感染這種細菌後不會出現病徵或只出現輕微病徵如發燒、肌肉疼痛、頭痛、噁心、嘔吐及腹瀉等；但對初生嬰兒、長者和免疫力較低的人士，則可能出現嚴重的併發症如敗血症及腦膜炎，甚至死亡。孕婦感染李斯特菌一般症狀輕微，但可導致胎兒流產、夭折、早產，或引致新生嬰兒患上嚴重的感染。」