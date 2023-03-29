新冠疫苗｜科學委員會新指引：50歲以下健康成人及兒童只需打三針

衞生署衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團今日（29日）進行會議，討論最新接種新冠疫苗的建議。科學委員會跟隨世界衞生組織發出指引，5類高風險人士接種三劑疫苗後半年，可再接種多一劑疫苗；已接種三劑新冠疫苗、50歲以下的健康成年人可自由選擇是否接種第四劑及第五劑疫苗。



兒童接種疫苗指引則有別於世衞，科學委員會認為兒童接種三劑新冠疫苗已經足夠，毋須接種第四劑及第五劑疫苗。



科學委員會更新指引，兒童接種三劑新冠疫苗則已經足夠，毋須接種第四劑及第五劑疫苗。（資料圖片）

世衞改列健康兒童及青年接種優先級別為「低」

世衞昨日（28日）調整接種新冠肺炎疫苗的建議，列長者及有嚴重健康風險的青年為高風險群組，建議他們在接種最後一劑疫苗後的6至12個月內，額外再接種一針加強劑；至於健康兒童及青年接種冠疫苗的優先級別列為「低」。

本港衞生防護中心轄下聯合科學委員會聯同行政長官專家顧問團今日（29日）下午召開會議，建議跟隨世衛最新建議，以下5個群體接種最後一劑疫苗之後的6至12個月內，應再接種一劑疫苗：

1. 50歲以上人士（包括居住在安老院舍內的長者）

2. 患有潛在合併症的18至49歲成年人

3. 6個月以上免疫力弱人士

4. 懷孕女士

5. 醫護人員

聯合科學委員會續建議已接種兩劑復必泰（BioNTech）疫苗的5至11歲兒童，於感染或接種上一劑疫苗至少5個月後，方接種下一劑疫苗。

政府專家顧問、港大兒童及青少能年科學系講座教授劉宇隆於會後表示，已接種三劑疫苗的健康成年人士列為中度風險人群，可自由選擇是否接種第四劑或第五劑疫苗。兒童倘已接種三劑疫苗，則屬低風險人群，毋須再接種第四劑疫苗。

對於科學委員會在兒童接種的指引與世衞有別，皆因世衞需要平衡其他成員國的資源限制，委員會需視乎香港現有的資源給予市民最好的建議：「世衞要對190幾個成員國，做一個所謂指引係要適用。其他國家因為資源限制，例如你有100蚊，你梗係要用100蚊用到最好啦，緊係揀最高風險、老人家、有病痛的人；但係香港可能有500蚊，變咗有啲人群唔係咁高風險，但係佢哋俾咗之後都會攞返啲好處，就係幫到啲細路仔。唔會有一萬個之中，有一個有重症、甚至死亡，或者幾千個就有啲要入醫院，有嘶哮症或或係抽筋，使到家長好擔憂。」