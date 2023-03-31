迪士尼急推兩招遏止年卡會員違規租他人使用　警告如發現會報警

早前有內地KOL「教路」，出租香港迪士尼樂園全年證「奇妙處處通」的「攻略」，引起網民迴響。迪士尼近日去信「奇妙處處通」會員指，留意到社交媒體平台有出租「奇妙處處通」的違法情況，將會嚴肅跟進，強調有關行為或會構成欺詐罪，若發現相關個案將轉交警方跟進。



樂園又指，將會有兩大手法打擊出租會員證，包括在無法核實會員身份時，有權拒絕進入樂園或提供相關優惠。另外，若迪士尼發現有非持證人使用會員卡進入樂園或兌換優惠，將可被取消或沒收其會籍而不作退款。



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迪士尼近日去信「奇妙處處通」會員指，留意到近日在社交媒體平台有出租全年證的情況，樂園正嚴肅處理事件，強調會以保護會員的利益為首要任務。

信中提到，「奇妙處處通」條款及細則列明兩大指引：

1/ 嚴禁會員以外的任何人使用會員及／或其中的優惠

2/ 嚴重會員出於商業目的出租、轉售或使用其會員卡及／或當中的優惠

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園方若無法核實持卡人身份 有權拒絕入場或沒收年卡

樂園強調，上述指引包括在社交媒體平台上或其他途徑出租會員卡，一旦相關問題被揭發，樂園有權採取兩大行動：

1/ 若無法核實有關人士身份、年齡或其使用會員卡及／或會員優惠的資格，有權拒絕相關人士進入樂園或拒絕向該名人士提供會員優惠；

2/ 若發現有會員卡被會員以外的任何人士，使用進入進入樂園或兌換優惠，或用於商業或其他未經授權的目的，亦可取消及／或沒收個人會員卡及其相關會籍，而毋須退款或作出任何賠償。

園方：早前已有違法個案被定罪

迪士尼回覆查詢時補充指，若使用他人的會員卡進入樂園或兌換優惠，以及幫助和教唆他人進行有關行為，可構成欺詐，並可能被追究刑事責任，強調樂會將嚴肅跟進此類濫用行為，若發現有懷疑欺詐或違法行為個案，將轉交執法部門處理。

樂園續指，早前已有違法個案被定罪，被判處罰款或監禁，提醒公眾勿租借年票，以免干犯欺詐罪。