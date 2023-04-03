初選案｜趙指民主黨不可擅自表決　對會議通過運用否決權感詫異

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(3日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，認罪被告趙家賢繼續作供，他指留意到本土抗爭派初選前各區協調會議上表態進取，漠視中央政府訊息，而且有意拉攏傳統民主派去達成他們的目標。另在部分會議上，提及與會者通過協議投票通過「會運用」否決權，但以他認知民主黨代表未獲授權下不可能私自表決，對此感到詫異，而當時他的助手黎敬輝指，當時戴耀廷希望眾人透過表態提供「一個主流大方向」，用以草擬協議的最終版本。



控方今引述戴耀廷2020年4月發布的《攬炒十步這是香港宿命》文章內容，趙家賢指，文中提及立法會要否決所有政府的撥款申請和財政預算案，是戴耀廷曾在各區協調會議中重點講述的「大方向」，而他知道有這個概念。趙解釋，戴本身是法律系副教授，公民黨、民主黨等政黨亦有法律專業人士出席會議，會上各方都無人就著這些條款作出鮮明反對。

趙又指，2020年7月中旬，中聯辦及港澳辦指初選違法，予以強烈批評，當時他獲一名與認識許久的《蘋果日報》政治版資深記者聯絡，並獲發相關刊於建制派報章的報道，當中就有提及戴的文章。該資深記者向趙表示，戴的文章「好有問題」，提醒趙「要小心」，故他在對方提示下始才首次閱讀文章。

趙指根據時任總幹事筆記 本土抗爭派新東協調會議表現進取

有關各地區協調會議方面，趙指他沒有出席九龍西於2020年4月29日、九龍東於2020年5月4日、及新界東於5月5日的會議，當時主要靠其助手、前「民主動力」總幹事黎敬輝紀錄會議重點。根據黎的筆記，戴曾在5月4日九東協調會議上提到要簽署協議書。趙稱此乃該區各方當時的共同綱領。法官李運騰便問，如果趙沒有出席該次會議，如何得知這是該區參選人共識？趙解釋，戴當時曾向他透露，正在統合各區都要簽署協議書。

趙家賢作供時引述前「民主動力」總幹事黎敬輝的筆記，筆記提及鄒家成在新東協調會議稱要癱瘓政府。(資料圖片)

至於新界東會議的筆記，黎曾引述鄒家成、呂智恆、何桂藍等人言論，其中鄒稱「如果我們不決意，如何說服香港人於初選投票，推我哋入去立法會癱瘓政府？」、呂指「兩辦施壓目的令大家自我審查，如綱領已傾向保守，不敢用明確字眼，已正中下懷」。趙指看過黎整合的筆記後，認為本土抗爭派在會上表現進取，「對於中央政府嘅訊息好漠視」。而黎亦指，當日鄒稱要癱瘓政府時，其他本土派參選人或其團隊均有點頭同意。法官李運騰指出，當時民主動力尚未答應戴會籌辦初選，趙對35+計劃的走向有否擔憂？趙稱他當時留意到，本土抗爭派希望拉攏傳統民主派去達成他們的目標或方向。

筆記提及通過會運用否決權 戴耀廷想表決形式提供「一個主流大方向」

趙續指，該筆記提及「『會運用（否決權）』：投票通過」，但以他所知，出席會議的民主黨代表李永成取態一向溫和，加上趙本人亦曾擔任民主黨中央委員，深信李在未獲授權下，不可能在會上表態，「係我角度都覺得好詫異」，故他曾就此向黎和戴查詢，為何會上能夠投票通過。黎憶述，當時戴想落實協議最終版本，所以希望與會者能在該次會上，用表決形式提供「一個主流大方向」，而「會運用」這個字眼佔大多數，便是所謂的通過；戴則指他已將協議最終版本交予所有有意參選的團隊，民主黨方面他會再聯絡。

趙家賢作供指，新東第二次協調會議的民主黨代表李永成(圖)取態一向溫和，加上相信李在未獲授權下，不可能在會上表態，因此對該會議通過會運用否決權感到詫異。(資料圖片)

另就5月8日新界西會議，趙同樣沒有出席，並托黎摘錄筆記，有關筆記提及「全部通過『會運用』」。趙庭上補充指，戴在會前已曾表示欲邀請民主動力協助舉辦初選，但當時民主動力只是回應要作考慮，故他事前曾提醒黎留意戴會否在新界西會議上「亂講嘢」，即在未經他確認或同意，已在會上表示已邀請民主動力協助籌辦初選，並會透過民主動力尋求香港民意研究所處理投票工作。而根據黎，當日會議戴的表示的確如此。

16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

案件編號：HCCC 69/2022

31名認罪的被告。(詳看下圖)