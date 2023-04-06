香港潑水節｜D2 Place移師街頭慶祝　荔枝角周日封路大玩水戰

疫後復常，就連慶祝泰國新年的「潑水節」亦鬧雙胞，繼早前宣布本月9日在九龍城舉行「龍城 HAPPY 潑水嘉年華」後，今日荔枝角商場D2 Place亦宣布同日在區內長義街封街舉行「香港潑水節 Songkran 2023」，讓參加者在街上大玩水戰，盡情歡渡佳節。



D2 place總監呂智樂表示，當日玩水區內會限制最多人數約800人，如達此數，在入口的市民就需等待入場。她指因為活動是娛樂活動申請，所以不用申請不反對通知書，參加者亦無需戴上任何標記。另外因應人潮情況實施封路措施，例如荔枝角站D2岀口可能會關閉。



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「香港潑水節」自2015年起舉辦，去年在荔枝角D2 Place的室內位置舉行後，今年再接再厲，更延伸至街頭舉行。

一連六日的活動已於昨日（5日）由市集開始。當中重頭戲是本月9日（周日）潑水節正日，D2 Place一期及二期對出長義街將會封路，並在當日早上11時開始水戰派對，先會有不同團體表演，如香港雙節棍總會、由泰國Maya usicFestival DJ Indicate@GR （Chef）演出的電子音樂（EDM）派對，更有泰國旅遊達人胡慧冲唱歌。

4月9日九龍城同日辦潑水嘉年華

D2 place總監呂智樂表示，當日玩水區內限制最多人數約800人，如達此數，在入口的市民就需等待入場。她指因為活動是娛樂活動申請，所以不用申請不反對通知書，參加者亦無需戴上任何標記。另外因應人潮情況實施封路措施，例如荔枝角站D2岀口可能會關閉。

呂智樂補充，不擔心當日同樣在九龍城舉行的潑水節會分薄人流，認為最重要是慶祝節日，「最重要係比大家一齊感受呢個泰國咁重要嘅節日嘅氣氛。」

▼2018年4月8日 香港潑水節於長義街舉行「激Fun水戰派對」▼



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場內設更衣室 水車用作水槍「上彈」

另外有D2place的職員表示，當日會有兩架水車在長義街玩水區內，讓參加者裝水遊玩，在D2 place二期向著長義街的有蓋停車場出入口，就會成為臨時更衣室及儲物櫃放置區，惟因衛生問題，現場不設沖身，參加者亦須自備毛巾和替換衣物。另外要留意公眾必須登記成為D2 Place會員方能參加活動。

除了市民，毛孩都可以參與，在同日的下午，D2 place一期天台花園亦會舉行狗狗水戰派對。

一連六日市集加持 預計達10萬人流

而一連六日的市集有泰式美食，泰式按摩及春服租借，讓公眾一同打卡。另外在D2 place一期2樓The Space亦有音樂派對。而D2 place二期地下則有泰靈市集，提供浴佛，水龍王、四面神等神佛供公眾祈福。呂智樂預計，整個一連六日的市集加上周日潑水節，可達10萬人流參與。

在市集售賣泰國特色小食的「泰婆」店員陳先生就指，昨日（5日）市集第一日後，生意額有5,000元至6,000元，是他們理想的目標。他指最多人購買芒果糯米飯，可能因為它是最著名的泰色小食。