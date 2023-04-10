調查：63%受訪者今年傾向外遊　十個有七個選擇去日本

新冠疫情過去後大批市民離港旅行，一項調查顯示，63%受訪者今年傾向外遊，比表明無意外遊受訪者多出近五倍；71%有子女的受訪者計劃出外旅行，比無子女受訪者多14個百分點。至於外遊地點，73%選擇日本，眾望所歸，比選擇去其他地點的市民多出一倍以上。



開關後大批市民外遊，計劃宅渡假（Staycation）的比率也下降。半數受訪者擬今年再到酒店宅渡假，比去年曾享受宅渡假的人數少約一半。



▼4月5日 市民趁清明節與復活節長假出發外遊▼



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全球媒體策略集團PHD於去12月至今年1月成功訪問500名本地18至59歲市民，63%受訪者（316名）表示今年傾向外遊，比表明無意外遊受訪者（13%）多出近五倍，餘下表示無意見。

擬外遊女受訪者佔所有女受訪者67%，比男受訪者58%多出9個百分點；擬外遊年齡群組，18至34歲及35至44歲均約佔三分二，比率相若，稍高於45至59歲群組一成。

受訪者中，60%單身及67%已婚人士稱擬外遊；71%有子女的受訪者傾向今年外遊，比無子女受訪者多14個百分點。

半數計劃外遊的受訪者未定會離港多少次，22%稱只會一次，12%稱會兩次，餘下各8%擬3次及4次或以上。較多人選擇在第二季及第三季外遊，最多選擇8月，其次為7月，之後是４月及６月。

日本成最多人選擇旅遊目的地 大多數選自由行形式

至於外遊地點，日本眾望所歸，在316名傾向今年外遊的受訪者中，有73%選擇日本，比選擇去其他點的市民多出一倍以上。韓國及台灣都有超過30%受訪者選擇，其後依次為泰國、中國大陸、澳洲、英國，與香港都是國際大都市的新加坡，獲選率只有10%。

74%計劃外遊的受訪者表示會選擇自由行，在性別、年齡組別、婚姻狀況及有否子女分別不大，僅16%表示想跟旅行團。至於花費預算，平均2.15萬元，當中29%稱預計支出2萬元至少於3萬元，14%表示花費3萬至少於5萬元，5%料用5萬元或以上。

宅渡假（Staycation）在新冠疫情期間廣受歡迎。（資料圖片)

約三成受訪者稱今年續在港Staycation

宅渡假（Staycation）在新冠疫情期間廣受歡迎，填補不少人的外遊癮。不過在開關後，僅29%受訪者表示計劃今年內繼續宅渡假，42%表明不會，餘下稱意見。

56%受訪者表示，去年曾經到酒店宅渡假，當中38%表示只有一次，25%稱有兩次，20%指有三次，餘下17%有4次或以上。62%女受訪者去年有去宅渡假，比率較男受訪者高出13個百分點；女受訪者平均2.5次，較男的多0.3次；在已婚的受訪者中，59%去年有宅渡假，比單身的稍多6個分點。