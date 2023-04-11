本月起收「+852」境外來電　同時會收到電訊商防騙話音或文字提示

近年來電話騙案數字持續高企，通訊事務管理局辦公室今日（11日）公布，本港流動網絡營辦商本月起就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息，以提醒流動服務用戶，有關可疑來電源自香港境外，並會於5月1日全面實施相關的提示安排。



通訊事務總監梁仲賢表示，現時以「+852」開首的境外來電作詐騙，為最主要的詐騙電話來源，期望新措施給予清晰資料予市民知悉相關電話是由外來打來。



至於研究「短訊名稱登記制度」的進度情況，梁仲賢早前曾表示希望今年底前可以率先在銀行業試行。他今再指，由於相關細節仍在商討當中，故暫不便透露。他表示，下一步有計劃會在電訊業界推展，惟仍要待試行計劃的成果為何才可決定。



本港流動網絡營辦商本月起就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息。（資料圖片）

電騙手法層出不窮，通訊事務管理局辦公室今再「出招」打擊電騙，指會由本月起就來電號碼為「+852」開首的境外來電，向所有流動服務用戶發送話音提示或文字訊息，以提醒有關可疑來電源自香港境外，並會於5月1日全面實施相關的提示安排。

流動服務供應商會就 「+852」來電的境外來電，會在接通電話後先向所有流動服務用戶發送統一的提示内容 「來電源自香港境外，慎防詐騙」才可以與對方通話，話音提示會以廣東話、普通話及英語讀出，而文字訊息則會以中英文提供。有關提示服務由流動服務供應商免費提供，流動服務用戶無須事先登記或安裝流動應用程式，又或在手機上做任何設定。

通訊事務總監梁仲賢表示，現時以「+852」的境外來電作詐騙，為最主要的詐騙電話來源，期望新措施給予清晰資料予市民知悉相關電話是由外來打來。他補充，四個大型的流動電訊商已在四月起實施，而其他較小型的流動網絡營辦商則會在5月1日全面實施。

通訊辦續指，即使來電顯示沒有「+」號，並且顯示為8位數字的香港電話號碼，亦有可能被用作詐騙用途。通訊辦提醒市民使用電訊服務時，應時刻保持警覺，不應向未經核實身分的來電者透露個人資料或者轉帳金錢，以免蒙受損失。

梁仲賢表示，並非所有「+852」的境外來電都是詐騙電話，如朋友用本地電話在外地打給自己亦會出現「+852」的字眼。由於通訊辦在難以確定相關電話是否為詐騙電話，故只可用此形式提醒市民要小心。

至於研究「短訊名稱登記制度」的進度情況，梁仲賢早前曾表示希望今年底前可以率先在銀行業試行。他今再指，由於相關細節仍在商討當中，故暫不便透露。他表示，下一步有計劃會在電訊業界推展，惟仍要待試行計劃的成果為何才可決定。

他透露，如實行短訊名稱登記制度後，機構或想以公司名稱發放短訊需要事先登記，通訊辦會給予其獨特的編號，如特定符號再加公司名稱，而只有登記人可以用相關編號發放短訊，其他則會進行攔截。

另外，實行電話卡實名制已逾一個月，他表示，據流動電商訊反映，過往很多太空卡會在短時間打出可疑及大量的電話，但當實施實名制後，此類電話大幅下跌，較有流動電商訊反映跌了近九成。