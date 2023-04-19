羅氏與香港科技園聯手策動醫療創科產業發展

生命科學是全球最炙手可熱的創科領域，如何將科研成果商品化，必須通過將創科及現有醫療機構通力合作，才能真正「落地」，令病人及大眾受惠。羅氏（Roche）為全球最大的生物科技公司，迄立逾一個世紀，兼備製藥及診斷業務的專業，在多個生物科技領域，均為先驅及領導者。為了促進本港、內地及亞太區先進經濟體的人才交流，羅氏於今年初與香港科技園公司簽署戰略合作建議，涵蓋政策完善、培育初創及數據協作等領域，積極參與香港科學園數據協作，冀望為本地醫療創科提供更大的舞台。



最新一份《施政報告》提出，致力打造本港醫療健康及生物科技生態圈，並在落馬洲河套地區發展港深創新及科技園，為香港創科帶來前所未有的發展空間及機遇。除了硬件支持，軟件的配合十分重要，人才及數據是必不可少。

羅氏診斷（香港）有限公司總經理羅子賢先生指出，羅氏希望能夠為患者導航，為他們的明天早部署。

醫療數據是近年醫學發展重要方向，由基因檢測、藥物研發及恆常監測中所收集的數據，能夠為患者導航，提供個人化最佳的治療方案。羅氏診斷（香港）有限公司總經理羅子賢先生指出：「羅氏擁有藥物及診斷的專業，患者由患病到康復的每個過程，我們都希望能夠為他們導航，為他們的明天及早部署。」他舉例，一旦患者不幸罹患癌症，羅氏診斷可為醫護團隊提供不同檢測組合，以掌握患者的生物記號，配對合適的治療靶點，並制定更個人化的治療復康計劃。

從數據中找出答案，下一步需要實踐才可改善人類生命與健康。其中，人口老化所帶來的慢性疾病議題一直備受關注，而中風是本港四大致命疾病。數據顯示，有接近兩成的缺血性中風個案是由心房顫動（房顫）所致，其中三分之一病人中風前並不知悉患有心房顫動。羅子賢先生指出，羅氏診斷去年與一醫療服務平台、外國初創企業及香港復康會推出大型心房顫動檢測計劃「點、指、心動」，為最多10萬名市民提供14天免費智能電話應用程式作房顫檢測。計劃結合數據分析及現代科技，旨在為本港社區人士進行房顫檢測，令社區中隱形患者儘早得到合適的治療，從而避免中風危機。

香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士指出，數據協作是科研最大的動力及能源。

與香港科技園簽署戰略合作 加強數據協作

此外，策動醫療創科發展需要群策群力，多元人才強強聯手。香港科技園匯聚世界頂尖的研究人員、投資者及合作夥伴，致力將科研成果轉化成改變生活的創新科技。「我們希望可以打造蓬勃的創科生態環境發展，包括在培育初創、推動及普及創新科技成果等等，循環不息地賦予能量。」香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士指出。

劉思雅博士續指出，香港科學園作為促進者，不論在技術或是數據上，都鼓勵科研人員跳出既定框架，故促成今次與羅氏戰略合作。她期望，是次合作能夠為科研人員賦予啟發，促進初創企業交流，引領香港和大灣區成為亞太區生命與健康科技的先行者。

在數據中發掘，科研中求證，是創科核心的驅動力，羅子賢先生指出，羅氏在上海設有加速器，聚集創新藥物、診斷，個人化治療等初創公司，協助他們將科研轉化。今次與作為數據樞紐的香港科技園合作，可以連接兩地初創及持份者交流，使生物醫藥科技領域能夠迅速發展，為患者帶來治療𥌓光。

（資料及相片由客戶提供）