致函賀大型文化公益項目啟動 李家超：說好香港自然風光故事

大型文化公益項目《香港自然活動》今日（4月13 日）下午舉行啟動儀式，特首李家超為活動致賀信指出，香港社會經濟迅速發展的同時，也保持豐富的生活多樣性，特區政府會繼續確保香港的可持續發展，保護自然生態。



李家超表示，充分肯定主辦單位善用全媒體說好中國生態文明的故事，說好香港自然風光的故事，期望市民通過《香港自然故事》，多了解香港不同的自然風貌，更熱切期待和歡迎世界各地朋友來香港親身感受这個亞洲國際都會的澎湃活力，享受香港自然生態的怡人景色，欣賞香港的自然故事。

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《香港自然故事》由鳳凰衛視集團與世界自然基金會香港分會共同發起。鳳凰衛視董事局主席兼行政總裁徐威、世界自然基金會香港分會行政總裁黃碧茵及《香港自然故事》聯合出品方華潤集團董事長王祥明等人為啟動儀式擔任主禮嘉賓。王祥明表示，華潤建基香港85年，以「扎根香港、服務香港」為初心使命，希望借助國際文化傳媒向世界全方位展現香港魅力。徐威亦稱，發起《香港自然故事》項目的初心是感恩、熱愛香港，希望令自然文化活力成為香港國際影響力的一部分。

黃碧茵介紹說，今年是世界級濕地米埔自然保護區成立40周年，希望更多人可以關注濕地保育，同時也期待通過共同發起《香港自然故事》呼籲大家立即行動，共同應對氣候危機，扭轉全球生物多樣性的下降趨勢。

《香港自然故事》將透過拍攝項目則將大型電視紀錄片、紀錄電影和策劃系列活動，展示香港豐富的自然生態環境與生物多樣性，向世人展示這個繁華國際大都會的另一面，從中傳遞香港中西交融的獨特生態文明理念。