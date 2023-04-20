設可持續發展嘉許計劃 香港建造商會會長：全方位支援會員實踐ESG

針對全球環境及氣候轉變，環境、社會及管治（ESG）可持續發展模式成為各個產業不可或缺的一部分，其中建造業更是一個重要領域，因行業涉及城市發展進程、基礎設施建設等多方面，影響著每個人的生活。4月11日舉行的香港建造商會第72屆理事會就職典禮，會長林健榮測量師、第一副會長李恒頴建築師及副會長馮國強工程師成功連任。林會長於典禮上指，香港建造商會非常重視建造業可持續模式的未來發展，為加強業內對ESG的認知及重要性，遂於去年撥款1千萬港元成立「可持續發展嘉許計劃」，以資助工地應用創新科技去實現可持續發展目標。

攝影：陳葦慈



會長林健榮測量師（中）、第一副會長李恒頴建築師（左）及副會長馮國強工程師（右）表示，香港建造商會新一屆主題以「同心同創 再領新猷」目標，希望為傳統建造行業引進新科技，解決更多工地安全問題，並完成上屆因疫情而延誤的進度。

環保效益積少成多 建造業上下共同努力

建造業一直被視為傳統行業，商會在今年初發表最新的「建造業營商指數調查報告」顯示，不少會員指未能掌握創新科技的應用，商會有見及此遂決心協助他們採用創新科技來改善建築工地的ESG表現，鼓勵其升級轉型。李恒頴第一副會長表示，商會環保小組一直與環保署保持緊密溝通，透過定期聯繫、分享環節和聯合行動，改善業界環保表現，其中為支持建造業議會開發智慧廢料管理系統，小組更安排議會到會員工地進行實體測試，為行業的可持續發展出一分力。

而成立「可持續發展嘉許計劃」的一大目的，是為配合《施政報告》以邁向2050年前達致碳中和的目標，林會長指計劃鼓勵每位建造業從業員積極參與，「計劃其中一部分是『ESG職FUN獎賞』應用程式，一經下載，會員旗下工地不同崗位的工人和員工均可透過ESG活動獲取禮品及獎賞。就好像不少工地已加設水機，鼓勵大家帶水樽斟水儲分，可能不少人認為這是小事，但若以每人每日飲用4支樽裝水，每個工地有一百個工人為例，只要轉用水機，一個工地一個月便可減少了近萬個膠樽。」

除了獎賞應用程式，計劃為協助承建商處理ESG資訊和實行其可持續發展目標，商會與各行業持份者合作選出合適的ESG表現指標，並進行業內調查、訪談和試行，以建立區塊鏈平台及分析工地表現，而承建商參加計劃更能獲「參與獎勵」和「創新科技資助」。馮副會長指計劃目標是吸引100個工地參與，相信可協助整個建造業建構出全新的可持續發展工作模式，為環保出一分力。

承傳魯班先師精神 履行社會責任

財政司副司長黃偉綸在香港建造商會第72屆理事會就職典禮致辭，感激商會自成立逾一個世紀以來，一直對香港社區作出無私貢獻。

除了對環境出一分力，香港建造商會更積極履行社會責任，其中財政司副司長黃偉綸出席就職典禮致辭時，亦特別感謝商會於疫情下向醫院及社福機構捐贈逾40個貨櫃，用作醫護人員和安老院舍職員休息之用。林會長指：「疫情下，我們採用MiC建造40個貨櫃屋讓受影響人士盡快獲協助。其實商會多年來一直積極為社會服務，其中最深刻的是我們2018年與香港社會服務聯會合作的『社會房屋共享計劃』土瓜灣道項目，商會以象徵式收費，用了短短3個月，為其中24個單位進行裝修，協助更多基層人士改善居住環境。」

另外，商會亦舉辦不同活動，包括於去年7月11日舉行「建造商會叮叮樂」免費電車日慶祝香港特區成立25周年，以及每星期舉辦「建造商會魯班飯」，與社福機構合作向低收入家庭、失業人士、獨居長者、少數族裔及無家可歸者等派發食物，而商會中小型企業小組於去年12月在龍鼓上灘舉行海岸清潔日的義務活動，當日來自10間中小企會員公司共150多名義工成功收集30袋共重1噸的垃圾。馮副會長補充：「舉行這些公益活動，除了希望業內人士承傳魯班先師『樂於奉獻』的精神外，亦讓更多年青人加深了解建造業與社區息息相關，為此我們早於2011年已成立青年會，透過舉辦各類型活動及與行業翹楚的互動學習，協助就讀建造業相關課程的大專同學，在畢業前就可以加深對建造業的認知。」商會將在各方面繼續回應社區需要，建造香港更美好未來。

香港建造商會於去年7月11日，亦即魯班先師寶誕正日舉行電車免費乘車日，與眾同樂。

商會中小型企業小組於去年12月嚴冬下，動員過百於龍鼓上灘成功收集共重1噸的垃圾。

林健榮會長親身參與「建造商會魯班飯」活動，到社區中心派發食物及福袋。

香港建造商會網址：https://www.hkca.com.hk/tc/

（資料及相片由客戶提供）