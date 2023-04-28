西九龍好去處｜長沙灣廣場、麗新商業中心享受休閒購物餐飲新體驗

說起西九龍，大家可能最常想起深水埗，但其實荔枝角一樣好多好去處，人流同樣暢旺！其中毗鄰荔枝角港鐵站嘅長沙灣廣場同麗新商業中心於上年進行翻新，以全新形象示人，其中長沙灣廣場3樓就進駐了好多美食餐飲，好像海鮮蠔吧、日本及台灣菜等，另外亦有潮流服裝、寵物用品、日本生活百貨及室內兒童遊樂場等各式商鋪；麗新商業中心除了有MCL戲院外，更成為寵物友善的商場，最近人氣寵物餐廳URBAN Café亦進駐在內，成為各位貓狗奴同毛孩的好去處！



長沙灣廣場 親子、上班族必到

位處長沙灣道，接連港鐵荔枝角站及巴士總站，交通超方便的長沙灣廣場，是荔枝角的地標，平常已是區內上班族享用早午晚餐之熱門地。地下至3樓的購物商場，滙聚多國美食，中港台西日式都可以選擇，另外更有潮流時裝、個人護理及美容、精品首飾及生活百貨等方便大家一併購物。其中3樓更設有室內兒童遊樂場Wonder Valley Playhouse，場內環境色彩繽紛劃分了不同類型玩樂區域，不論平日抑或假期均吸引一家大細前來遊玩。此外，物業設有兩座甲級寫字樓以及兩層半停車場，提供大量停車位，為駕車人士提供方便的泊車選擇！

長沙灣廣場

地址：九龍長沙灣道833號（港鐵荔枝角站A出口直達）

網址：http://lsclub.com.hk/CheungShaWanPlaza/en.php

麗新商業中心 變身寵物友善商場

同樣鄰近荔枝角港鐵站的麗新商業中心，由地庫至1樓設有不同種類的餐廳食肆及娛樂中心，除了為附近上班族提供一個集購物、美食、娛樂於一身的消閒地方之外，人氣寵物餐廳URBAN Café已進駐1樓Pet Square，加上附設7層停車場，提供大量車位，吸引不少顧客帶同毛孩到來消遣。商場設有MCL戲院及壽司郎，吸引不少年青男女，令星期一至日的麗新商業中心依然人氣旺盛！

麗新商業中心

地址：九龍長沙灣道680號（港鐵荔枝角站B1出口）

網址：http://lsclub.com.hk/LaiSunCommercialCentre/en.php

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長沙灣廣場：https://bit.ly/43Eprw7

麗新商業中心：https://bit.ly/3onZzV9

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（資料及相片由客戶提供）