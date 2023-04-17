男護士涉性感照要脅少女　女事主認非常主動　直問被告有性伴侶未

男護士疑為想見一名在社交媒體認識的少女，涉嫌以少女曾上傳的性感照作威脅，明言若對方拒絕相見，其照片便「連登見」。護士否認刑事恐嚇罪，案件今（17日）在東區法院開審。辯方盤問少女時，指少女與護士通訊期間非常主動兼「露骨」，包括主動問被告「有SP（性伴侶）未？」又稱想「抖M（性虐中受虐的一方）」，更形容被告「勁似M男」等，直指她因被男友發現與被告通訊才報警。少女承認因當時與男友離離合合，才找被告聊天，但指被告提及「連登見」，認為語帶恐嚇已非「玩」語氣。



被告譚永東（23歲，護士）被控於2021年9月1日，威脅X（17歲）會使她名譽遭受損害，意圖使X受驚及導致她作出在法律上並非必須作出的作為。

被告譚永康。(凌子淇攝)

事主X曾向被告發4張內衣性感照

事主X指，她在2021年4月透過交友程式「Omi」認識被告，但短暫傾談後便再無聯繫。直至同年8月，X再次找被告聊天，期間曾在Telegram上交換照片，她曾以「即焚模式」發送4張穿著內衣的性感照片。及至9月1日，被告突然傳來X其中一張性感照，問她：「想唔想出名？」X再他：「想點？」被告要求見面，否則照片會在「連登見」。

被告赴約發現被跟蹤即逃

X感到擔憂，翌日凌晨聯絡社工報警。當日凌晨3時許，她相約被告見面，但被告赴會後發現被人跟蹤，隨即轉身逃跑，惟最終仍被在附近埋伏的警員制服。

承認有主動找被告聊天

X在接受辯方盤問時承認，她在2021年8月26日再次找被告聊天，第一句便問被告：「有SP（性伴侶）未？」X解釋，她當時與男友離離合合，想找人陪伴，但她有向被告提過：「會識下仔咁。」如果找到男友，便會與被告終止SP關係。

男友要求看X與被告對話

X最後決定不再與被告聯絡，並將二人之間的訊息全部刪除，惟男友知悉她曾與被告親密對話，要求看到完整對話內容，故她要求被告將訊息截圖再傳給她。此後，她便封鎖了被告的聯絡方式，以防被告再次找到她。

承認曾對被告非常主動

辯方另引述，X曾向被告稱想「抖M」，又以「重點重點」形容這項要求，而且二人之間的訊息內容「露骨」，X亦曾要求被告提供腹肌照，並主動問及見面時間、地點等。X同意她在8月聯絡被告時的確非常主動，兩人語氣帶有「玩下」或調情意味，亦承認曾因遭被告要求拍攝腳趾，並指被告：「勁似M男（喜歡受虐的男性）」，形容此為「一個好奇怪嘅癖好」。雖然她從未向被告表明要中斷聯繫，但至9月被告揚言照片要在「連登見」後，認為被告已不再是「玩嘅語氣」，並帶有恐嚇意味。

辯方質疑X因被男友發現才報警

辯方指出，X在收到被告訊息後數小時才到警署報案，質疑她是因為被男友發現仍在與被告聯絡，才會決定報警。X否認，並指：「作為一個十幾歲嘅女仔，報警都係需要勇氣，幾個鐘都係情有可原。」

X稱心急想被告快被捕

此外，辯方提到X指她在警署錄口供時，被告仍不斷要求見面，其實是被告當時已再無向她發訊息，反而是X錄口供後，再次主動聯絡被告並要求見面，甚至數次致電對方。X稱：「好心急想拉到佢。」才會這樣做。

案件明（18日）續。

案件編號：ESCC2127/2021