誰想當虎媽？

撰文：01醫務所
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記得在一次家長小組中，其中一位媽媽分享她的孩子對她的評價：「我的兒子向同學介紹我時，稱呼我是『惡媽媽』，最愛生氣……」我看到那位媽媽說出這句話時，表現得十分傷心和沮喪。我相信對小朋友而言這可能只是一句無心的話，但聽在媽媽耳裏，心裏卻很難受。如果可以，誰想當虎媽？而不是當一個有氣質的溫柔媽媽呢？

撰文：青山醫院精神健康學院精神科資深護師陳碧兒

如果可以，誰想當虎媽？而不是當一個有氣質的溫柔媽媽呢？

在現今香港社會，學習進度愈來愈趕急，學業成績對升學亦極為重要。家長如果不希望子女落後於人，在家也必定要用盡一切辦法令子女的成績可以有所提升，有時更要用較嚴厲的方對待自己的子女。為人父母，總是希望孩子能懂父母的用心，但卻往往事與願違。

後來我有機會與這位媽媽和兒子一起會面。當我問及這位兒子對媽媽的感覺時，他對我說：「媽媽只懂得命令我做功課、溫習、執書包，我討厭媽媽……」我看到媽媽慢慢垂着頭。「她是惡媽媽，總是愛生氣……」我讓他發表他的「偉論」後，反問他：「你有沒有試過很惡地對待你的媽媽？媽媽有沒有因為你不聽話便不再照顧你？媽媽又會不會對別的孩子那麼嚴厲？」他頓時啞口無言。

當父母多站在子女的角度思考，子女亦多考慮父母的出發點，透過雙方的努力，才能維持和諧的親子關係。（資料圖片）

我再慢慢引導兒子去明白媽媽其實是很愛他的，讓他知道媽媽從來不會這樣教訓陌生的小朋友。當他看到媽媽的「惡」其實是為他好，是希望他能擁有美好的將來，嚴厲的教導更是出於對他的愛護和關心。

之後，我讓他寫下媽媽日常的工作家務，讓他明白其實媽媽照顧他是多麽用心和費盡心神，他也在不知不覺間列出了很多項目。別人工作不舒服時可以請病假，但父母年中無休，連生病也要照顧小朋友，有誰為他們的苦心感動過？他漸漸明白媽媽的感受，他安靜地垂下了頭，眼泛淚光地抱着媽媽說了聲「對不起媽媽，其實我知道你很愛我，我也很愛你。」

要明白兒童成長階段的需要，比起不斷只要求孩子學習，更應該在學習與遊戲的時間取得平衡。（photo-ac）

我很高興我的教導沒有白費，孩子終於能明白媽媽的苦心。最後，我也提醒媽媽要明白兒童成長階段的需要，比起不斷只要求孩子學習，更應該在學習與遊戲的時間取得平衡，並嘗試與兒子訂立時間表，讓小朋友在忙碌的日常中也有玩樂和放鬆的時間，亦調整自身對孩子的期望。

當父母多站在子女的角度思考，子女亦多考慮父母的出發點，透過雙方的努力，才能維持和諧的親子關係。

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。

「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。

故事細節經修改以保障病人私隱。

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