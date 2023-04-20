香港流行文化節4月揭幕　形形色色節目呈現香港流行文化不同面向

每個時代、每個地域、每個城市，都有其獨特的流行文化。如果要形容香港的流行文化，可能好難用三言兩語去簡單描述，因為香港充滿創造性和魅力的獨特流行文化，需要好多不同的元素所相互交融而成。香港流行文化在1980至1990年代發展十分蓬勃，由全球矚目的香港電影以至紅遍亞洲的華語歌曲歌手等，亦深深影響著我們新一代的文化認知，甚至鄰近地區的文化發展。由康樂及文化事務署（康文署）主辦的首屆「香港流行文化節」（文化節）將於4月揭幕，以流行音樂會及表演、電車導賞團、專題展覽、電影放映、戶外及外展活動等不同突破形式讓大家感受香港多元融合的創意和魅力。「文化節」希望帶大家從重溫1980至1990年代流行文化經典出發，同時感受年青新一代文化的多樣性和創新，見證香港流行文化經歷時間的挑戰，亦可生生不息地文化流轉、傳承、突破和發展。結合現場演出及電影放映的「趙增熹X李幸倪X《金枝玉葉2》」將於4月22日於香港文化中心大劇院將為「文化節」展開序幕。「文化節」以下其中兩個節目，圍繞香港的電影、漫畫及音樂文化，無論你是00後，還是70後，多元化的節目絕對能從不同面向滿足你對流行文化的追求！



光影感受港漫魅力「破格而出―香港漫畫電影巡禮」

在流行文化的廣闊領域中，漫畫從來是最能勾起不同社會階層共鳴及打破年齡界限的產品之一。香港曾是在亞洲地區中少數能夠輸出本土漫畫的地方，香港本土漫畫絕對是香港流行文化創意產業重要的一環，而其中不少漫畫人物更「破格而出」成為電影主角，成就出無數光影經典，見證時代的變遷。「破格而出―香港漫畫電影巡禮」選映一系列不同時期的漫畫改編電影，如《百分百感覺》（1996）及《風雲雄霸天下》（1998）等，並找來漫畫家牛佬、劉雲傑、導演麥兆輝、葉偉信等十多位講者進行映後談。各位漫畫迷及影迷，迅速行動，立即到城市售票網購票！

節目另設「圖影風姿―香港電影與漫畫」展覽，透過珍貴的漫畫文物展示、沉浸式的多媒體裝置，及影人訪談錄像，帶大家穿越時代，細味由30年代以至近年的香港電影與漫畫的交匯及互動，並會舉行兩場座談會，由漫畫家馬榮成、資深影人文雋及朱家欣等擔任講者。要感受香港電影與漫畫的澎湃創意，大家不容錯過！大家由即日起至2023年10月8日可到香港電影資料館展覽廳免費參觀！

破格而出―香港漫畫電影巡禮

活動日期：5月6日至9月2日

地點：香港電影資料館電影院

費用：45港元

網址：https://www.pcf.gov.hk/tc/frompaneltobigscreen.html

「遊．樂．場」來一趟清新音樂之旅

街頭表演展現創意，不少年青音樂人將街頭變成讓他們發光發熱的表演舞台，為我城注入不一樣的藝術文化。「遊．樂．場」特別邀請多位熱愛音樂的年青人，於5月的星期天，遊走4個新界表演場地，為你送上不平凡的街頭原創音樂以及重新演繹的流行曲，當中包括Lilto White,Tsz Pok & Leong、KU & Nico、 Ching 王胤正 及Boonfaysau 半肥瘦等，大家不妨以全新角度感受他們的音樂與熱誠。

「遊．樂．場」

活動日期／場地 (星期日)：

5月7日：沙田大會堂 平台大堂

5月14日：荃灣大會堂 大堂

5月21日：葵青劇院 大堂

5月28日：屯門大會堂 平台大堂

時間：下午2時至5時45分

費用：免費入場﹙不設門票﹚

網址：https://www.pcf.gov.hk/tc/buskinggoaround.html

演出單位：

Lilto White,Tsz Pok & Leong

KU & Nico

Ching 王胤正

Boonfaysau 半肥瘦

（資料及相片由客戶提供）