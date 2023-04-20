粉嶺嘉寶中英文幼稚園不敵加租七月底停運　學生須另覓學校

再有幼稚園不敵收生寒冬倒閉。創校29年、位於粉嶺的嘉寶中英文幼稚園昨日發通告，宣布將營運至本學年七月底後停辦。

該校屬政府資助幼稚園，根據校方通告提及，受出生率下跌、移民潮等因素夾擊，加上校舍租金昂貴，業主不願減租，政府支援不足所致。《香港01》正向教育局和學校查詢。



粉嶺的嘉寶中英文幼稚園宣布將於本學年結業。（校方網頁）

嘉寶中英文幼稚園屬非弁利幼稚園，位於私人參建的粉嶺居屋屋苑榮福中心內。校方昨日向學生家長發通告，公布學校將營運至本學年、即7月31日，並將校舍歸還業主。

校方在通告指，校舍屬私人物業，一直繳交昂貴租金，每年須商議續租。校方指，辦學團體已經多次向業主要求減租，但遭對方拒絕，並堅持要加租，又稱近月已接獲多個潛在租客接洽，樂意出更高價承租。

引述業主拒減租 稱通關後跨境生增 收生有增無減

通告引述業主向校方的回覆指，雖然社會經濟未復甦，但本港已恢復通關，跨境學童的回歸，「絕對是個好機遇」，加上學校在區內薄有校譽，相信校方收生有增無減，認為校方應與教育局商討租金問題，不應訂定「低於市價頗多的租金」。



校方又在通告指，雖然過往獲政府租金資助，能夠收支平衡，但仍要將多年的盈餘儲備、約400多萬元退回政府，未能得到支援，渡過困境。

根據《幼稚園概覽》，嘉寶中英文幼稚園有參與幼稚園教育計劃，營運獲政府資助，目前有約300名學生，設有半日及全日班，半日制學費全免，全日班則每月收費2,604元。

校方在通告指，停運原因與租金昂貴有關。（家長提供）

家長感震驚可皆 擔心小朋友難轉校適應

有不願具名的家長指，對於學校突然結業的決定感震驚和可惜，形容該校師資良好，用心教學，過往收生穩定，亦未有加學費，近年才收取全日班學費，相信結業與高昂租金有關。

她指，其小朋友就讀低班，區內學校選擇少，難以覓到心儀學校，中途轉校亦令小朋友難以適應。她認為，教育局應協助幼稚園過渡，例如待全校學生畢業後才停運，亦應考慮規限物業對幼稚園校舍租金的增幅。